o2 ist mit verschiedenen Angeboten in den April gestartet. So hat uns der Mobilfunkanbieter einen exklusiven o2 Gutscheincode zur Verfügung gestellt, mit dem ihr monatlich 15 Euro Rabatt auf das iPhone 15 Pro in Kombination mit dem o2 Mobile M erhaltet. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 360 Euro über eine Laufzeit von 24 Monaten.

o2 Gutschein: iPhone 15 Pro Bundle mit 360 Euro Rabatt

o2 hat eine neue iPhone 15 Pro Aktion aufgelegt. Konkret kombiniert der Mobilfunkanbieter das iPhone 15 Pro mit dem o2 Mobile M. Ihr erhaltet 25GB+ (jedes Jahr monatlich 5GB mehr Datenvolumen), 4G LTE / 5G (bis zu 300MBit/s), eine Allnet-Flat inkl. Telefon-Flat und SMS-Flat sowie EU-Romain. Mit dem passenden Gutscheincode spart ihr monatlich 15 Euro.

Über das iPhone 15 Pro müssen wir vermutlich nicht zu viele Worte verlieren. Den größeren Bruder (das iPhone 15 Pro Max) haben wir seit Herbst 2023 im täglichen Gebrauch. Apple setzt beim iPhone 15 Pro unter anderem auf ein 6,1 Zoll Super Retina XDR Display, Titanrahmen, Actionbutton, 48MP Hauptkamera, A17 Pro, USB-C und vieles mehr.

So funktioniert es

Ihr ruft die o2 Deal-Webseite auf

Ihr legt das iPhone 15 Pro / o2 Mobile M Bundle in den Warenkorb

An der Kasse löst ihr den Gutscheincode IPHONEDEALO2 ein

ein Der Rabatt wir unmittelbar abgezogen und ihr profitiert vom Angebot

Einmalig kostet euch die Kombination aus iPhone 15 Pro und o2 Mobile M nur 1 Euro. Monatlich werden normalerweise bei einer Laufzeit von 24 Monaten 71,99 Euro fällig. Mit dem exklusiven Gutscheincode IPHONEDEALO2 reduziert sich der Monatspreis um 15 Euro auf 56,99 Euro. Ihr spart somit monatlich 15 Euro bzw. 360 Euro über die Laufzeit. Den Gutschein gebt ihr während des Bestellprozesses im Warenkorb ein.

-> Hier geht es zum exklusiven iPhone 15 Pro Angebot bei o2

