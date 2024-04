Kurz vor dem NBA Playoff-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets haben die Lakers einen Instagram-Reel veröffentlicht. Dieser zeigt NBA-Superstar LeBron James, wie dieser einen bislang unveröffentlichten Beat Pill-Lautsprecher in seiner Hand hält, als die Mannschaft in der Ball Arena in Denver ankommt.

LeBron James zeigt bisher unveröffentlichten Beats Pill Lautsprecher

Kommt ein neuer Beats Bill-Lautsprecher auf den Markt? Zumindest es es die ersten Indizien hierfür. Der ursprüngliche Beats Bill Lautsprecher kam im Jahr 2012 – und somit noch vor der Übernahme von Beats durch Apple – als klassischer Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt. Im Laufe der Jahre erfuhr dieser verschiedene Updates. So kam der Pill+ mit Lightning-Anschluss im Jahr 2015 auf den Markt. Im Jahr 2022 wurde dieser allerdings eingestampft.

Das nun veröffentlichte Video der LA Lakers legt nahe, dass der Pull-Lautsprecher in Kürze ein Comeback hinlegt. Zumindest tragt LeBron James einen Lautsprecher mit Beats-Logo in seiner Hand. Dieser verfügt über ein Trageband, das bei bisherigen Pill-Lautsprechern nicht zum Einsatz kam.

Wenn wir uns richtig erinnern, wäre es nicht das erstem Mal, dass ein Beats-Produkt im Vorfeld seiner offiziellen Ankündigung von einer Superstar geleakt worden ist. Was ist von einem neuen Mill-Lautsprecher zu erwarten? Wir rechnen mit Verbesserungen beim Sound, mit der Unterstützung einer aktuellen Bluetooth-Version sowie einem USB-C Anschluss.

Zuletzt hieß es, dass Beats Anfang Mai neue Kopfhörer ankündigen wird. Wird parallel auch ein neuer Lautsprecher präsentiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Los Angeles Lakers (@lakers)

