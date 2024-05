Kurz bevor euch Apple ins Wochenende schickt, hat der Hersteller aus Cupertino noch einen neuen iPhone 15 Werbespot parat, der gleichermaßen auch für das iPhone 15 Pro gilt. Es geht um die „Genau Suche“, um Freunde und Bekannte zu finden bzw. zu treffen.

Neuer iPhone 15 Werbespot bewirbt „Genau Suche“

Mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Pro hat Apple die zweite Generation seines Ultrabreitband-Chips eingeführt, der Grundlage für die Funktion „Genaue Suche“ darstellt. Am morgigen 04. Mai (may the fourth) wird traditionell der „Star Wars Day“ gefeiert. Apple greift das Thema auf, um den Werbespot „iPhone 15 Precision Finding – Find Your Friends“ zu veröffentlichen und eine iPhone-Funktion bewerben.

Das Video führt die Zuschauer durch ein Treffen von Star Wars-Fans und folgt einem als Boba Fett verkleideten Star Wars Fan. Nachdem dieser das Haus verlassen hat, sieht man ihn einen Boba-Teeladen besuchen, bevor er in einen Bus steigt und unterwegs an einer Jawas-Familie vorbeigeht. In einer Menge verkleideter Menschen hält er nach seinen Freunden Ausschau. Über die „Wo ist?“-Funktion erhält er den Standort seiner Freunde. Diese kann er allerdings – da alle verkleidet sind – auf den ersten Blick nicht finden. Er nutzt die Funktion „Genau Suche“ auf seinem iPhone 15, um sich präzise zu deinen Bekannten führen zu lassen. Beachtet, dass sowohl ihr als euch eure Freunde ein iPhone 15 oder iPhone 15 Pro verwenden müsst, um die beworbene Funktion zu nutzen.

Der Clip endet mit dem Slogan „Find your friends with Precision Finding“ und „Relax, it´s iPhone 15“.

