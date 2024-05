Knapp zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple das „Let Loose“-Event für den 07. Mai 2024 angekündigt hat. Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Apple seine Produktneuheiten ankündigt. Gibt es überhaupt noch Überraschungen? Im Vorfeld scheint klar zu sein, welche neuen Produkte der Hersteller aus Cupertino in der kommenden präsentieren wird.

Diese Neuheiten plant Apple zum „Let Loose“-Event

Kurz vor dem Wochenende widmet sich Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg dem kommenden Apple „Let Loose“-Event. Nachdem Apple im vergangenen Jahr überhaupt kein neues iPad-Modell angekündigt hat und die letzten iPad-Neuheiten schon eine Zeit lang zurückliegen, ist es endlich Zeit für neue Modelle.

Gurman fasst noch einmal zusammen, was uns in der kommenden Woche erwartet. Alles in allem klingt die Einschätzung schon sehr plausibel.

iPad Pro: Das Highlight des Special Events wird ein neues iPad Pro mit aktualisiertem Design. Das iPad Pro 2024 wird das erste iPad sein, bei dem Apple auf ein OLED-Display setzt. OLEDs verbessern nicht nur die Bildqualität, sondern ermöglichen auch dünnere Geräte, und Apple wird voraussichtlich das Pro schlanker gestalten. Die neuen iPads werden voraussichtlich in den Bildschirmgrößen 11 Zoll und 12,9 Zoll erhältlich sein und möglicherweise schon einen M4-Chip erhalten. Eine Frontkamera auf der Längsseite sowie ein verbessertes Kamerasystem auf der Rückseite scheinen ebenfalls gesetzt.

iPad Air: Auch das iPad Air erhält am kommenden Dienstag ein Upgrade. Es heißt, dass Apple beim iPad Air erstmals zwei Displaygrößen arbeiten wird. Die neue 12,9-Zoll-Version wird der Größe des iPad Pro entsprechen und bietet Anwendern eine günstigere Möglichkeit, ein Tablet mit großem Bildschirm zu erwerben.Beide Modelle werden wahrscheinlich über denM2-Chip verfügen.

Apple Pencil 3: Eine echte Überraschung wird es nicht darstellen, wenn Apple kommenden Woche einen neuen Apple Pencil präsentieren wird. Immerhin ist die Silhouette eines Apple Pencils auf der Einladung des Events zu erkennen. Der Apple Pencil 3 (oder wie auch immer der Name des Zeichenstifts sein wird) wird über haptisches Feedback verfügen, eine Funktion, die es Benutzern ermöglicht, beim Auslösen von Aktionen mit dem Stift einen kleinen vibrationsähnlichen Effekt zu spüren. Benutzer werden wahrscheinlich auch in der Lage sein, den Stift zu drücken, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Der Apple Pencil 3 wird der Apple Pencil 2 ablösen, der im Jahr 2018 eingeführt wurde.

Magic Keyboard: Apple wird außerdem ein aktualisiertes Magic Keyboard vorstellen, ein Gerät, das als iPad-Hülle dient und eine Tastatur und ein kleines Trackpad enthält. Die neue Version soll robuster sein, Aluminium verwenden und das iPad eher wie ein Laptop aussehen lassen.

