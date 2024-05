Bereits im Oktober 2023 kündigen o2 und Samsung an, dass beide Unternehmen die Open-RAN-Technologie im Mobilfunknetz von o2 implementieren möchten. Nun sind die umfangreichen Tests abgeschlossen und der erste Open-RAN-Standort startet im Livenetz.

o2 nimmt ersten Open-RAN-Standort in Deutschland in Betrieb

o2 und Samsung haben den ersten Mobilfunkstandort in Betrieb genommen, der auf der Open-RAN-Technologie und virtualisiertem RAN (vRAN) beruht. Es ist das erste Mal, dass die 5G-Netztechnik von Samsung in einem kommerziellen Netz in Deutschland eingesetzt wird.

Konkret befindet sich dieser Mobilfunkstandort im bayerischen Landsberg am Lech. Er versorgt Kunden mit leistungsfähigem 4G und 5G. In den kommenden Monaten werden die Unternehmen das vRAN- und Open-RAN-Netz auf sieben weitere Standorte in der Region ausbauen.

Open RAN ermöglicht eine größere Flexibilität im Antennennetz. Die Technologie basiert auf offenen Schnittstellen, sodass Netzkomponenten von verschiedenen Anbietern miteinander kombiniert und im Netz integriert werden können. vRAN setzt auf Software und unterstützt damit wiederum die Einführung von cloudbasierten Netzarchitekturen.

Telekommunikationsanbieter können Netzfunktionen besser automatisieren sowie neue Technologien und Dienste schnell und effizient in ihre Netze einspielen. Das ist wichtig für einen beschleunigten Netzausbau und neue digitale 5G-Anwendungen. Dazu zählen Anwendungsfälle, die geringe Reaktionsgeschwindigkeiten erfordern, wie Virtual und Augmented Reality (VR/AR) oder latenzkritische Anwendungen im Geschäftskundensegment.

