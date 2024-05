Im Laufe des späten gestrigen Abends hat Apple seine Geschäftszahlen für das Q2/2024 veröffentlicht. Dabei umfasst das fiskalische Q2/2024 das kalendarische Q1/2024 und somit die Monate Januar bis März 2024. Der Start in ein neues Jahr verläuft in der Regel deutlich ruhiger als das Weihnachtsquartal. Apple konnte einen Umsatz von 90,75 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 23,64 Milliarden Dollar erzielen. Während der Umsatz um 4 Prozent blieb der Gewinn pro Aktie konstant. Alles in allem lagen die Apple Quartalszahlen über den Einschätzungen der Analysten.

Q2/2024: Wichtigste Fakten zu den Apple Quartalszahlen

Wie man es von Apple gewohnt ist, haben auch dieses Mal Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Luca Maestri nach der Bekanntgabe der reinen Zahlen im sogenannten Conference Call Rede und Antwort gestanden. Wir haben die wichtigsten Aussagen für euch zusammengefasst:

Tim Cook spricht über das abgelaufene Quartal und betont die Rekordumsätze in verschiedenen Ländern und Regionen. Unter anderem verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrekord in Lateinamerika, im Mittleren Osten, Kanada, Indien, Spanien und der Türkei.

iPhone-Umsatz im vergangenen Jahr war besonders hoch, da Lieferrückstände abgearbeitet wurden. Wenn man dies „raus rechnet“ stiegen die iPhone-Umsätze im Q2/2024.

Die Hälfte der Fortune 100 Umsätze hat Apple Vision Pro gekauft und erforscht Einsatzmöglichkeiten.

Cook teasert spannende neue Produkte für nächste Woche an

Apple investiert massiv in künstliche Intelligenz

iPhone-Umsatz betrug 46 Milliarden Dollar (-10 Prozent)

iPhone 15 und iPhone 15 Pro Max waren die meist-verkauften Smartphone in China

Cook spricht über seinen Besuch in China, Vietnam, Indonesien und Singapur

Mac-Umsatz betrug 7,5 Milliarden Dollar (+4 Prozent). Verkaufsstart des MacBook Air mit M3-Chip

iPad-Umsatz betrug 5,6 Milliarden Dollar (-17 Prozent). Kein neues iPad im Jahr 2023

Wearables, Home und Accessories-Umsatz betrug 7,9 Milliarden Dollar (-10 Prozent)

Services waren besonders stark. Umsatz von 23,9 Milliarden Dollar (+14 Prozent). Allzeit-Rekord in zahlreichen Ländern und Regionen

Cook spricht über die Eröffnung neuer Stores und die Möglichkeit, Vision Pro vor Ort auszuprobieren

Apple möchte das Leben der Benutzer bereichern, indem es Apple Podcasts mit der neuen Transkriptionsfunktion, neuen Verschlüsselungsschutzmaßnahmen in iMessage und Umweltschutzmaßnahmen zur CO2-Neutralität von Produkten zugänglicher macht.

Apple investiert in neue Solar- und Windkraftanlagen, arbeitet mit Partnern in Indien und den USA zusammen

Cook nennt das Jahr 2024 als ein Jahr beispielloser Innovation.

Die Installationsbasis der Apple Watch erreichte ein neues Allzeithoch, wobei zwei Drittel der Kunden Neukunden waren. Kundenzufriedenheit bei 95 %.

Die installierte Basis aktiver Geräte wuchs weiter. Die Transaktions- und Bezahlkonten erreichten ein neues Allzeithoch. Apple verwaltet mehr als 1 Milliarde kostenpflichtige Abonnements, mehr als doppelt so viele wie vor vier Jahren.

Apple erwartet leichten Umsatzanstieg im Juni-Quartal

Apples Marge lag bei 46,6 Prozent. Bei Hardware lag die Marge bei 36,6 Prozent, bei Diensten bei 74,6 Prozent.

Über die Hälfte der Käufer eines MacBook Air haben zuvor keinen Mac besessen.

Apple verfügt über 152 Milliarden Dollar an Geldmitteln oder kurzzeitig verfügbaren Finanzmitteln, dem gegenüber stehen 105 Milliarden Dollar an Schulden

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren