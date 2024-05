Am späten gestrigen Abend hat Apple seine Q2/2024 Quartalszahlen veröffentlicht. Im Anschluss fand der sogenannte Conference Calls statt, bei dem Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Luca Maestri Rede und Antwort standen. Unter anderem wurde Cook von Analysten auf generative KI angesprochen. Er gab zu verstehen, dass Apple Vorteile hat, die das Unternehmen von anderen abheben. Schon bald werde man sich öffentlich zu den Plänen äußern, so Cook.

Tim Cook spricht über generative KI

Tim Cook hat im Rahmen des Conference Calls über generative KI gesprochen. Konkret gab er folgendes zu Protokoll

Wir sind weiterhin sehr optimistisch, was unsere Chancen im Bereich der generativen KI angeht. Wir tätigen erhebliche Investitionen und freuen uns darauf, bald einige sehr spannende Dinge mit unseren Kunden zu teilen. Wir glauben an die transformative Kraft und das Versprechen der KI und glauben, dass wir über Vorteile verfügen, die uns in dieser neuen Ära von anderen abheben werden, darunter Apples einzigartige Kombination aus nahtloser Hardware-, Software- und Service-Integration, bahnbrechendes Apple-Silicon mit unseren branchenführenden neuronalen Engines und unser unerschütterlicher Fokus auf Privatsphäre, der allem, was wir schaffen, zugrunde liegt.

In den letzten Wochen sind verstärkt Gerüchte aufgetaucht, in welche Richtung Apple das Thema generative KI entwickelt. Unter anderem heißt es, dass Apple seine ersten KI-Funktionen auf dem Gerät ausführt, anstatt einen Cloud-Dienst zu verwenden. Dies würde die KI von Apple viel privater und sicherer machen. Apples Plan, generative KI auf dem Gerät verfügbar zu machen, erfordert erhebliche CPU- und GPU-Leistung. Apples kommender M4- und A18-Chip könnte die Basis dafür sein. Ob Apple bereits in der kommenden Woche zum Special Event den M4-Chip ankündigt und diesem beim neuen iPad Pro verbaut, bleibt abzuwarten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren