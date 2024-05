Anfang dieser Woche hat Apple das neue iPad Pro mit M4-Chip sowie das neue iPad Air mit M2-Chip angekündigt. Die neuen iPad-Modelle lassen sich nicht nur über den Apple Online Store, sondern neuerdings auch bei Amazon bestellen.

iPad Pro M4 & iPad Air M2 ab sofort auch bei Amazon erhältlich

Ab sofort lassen sich die 2024er iPad-Modelle auch bei Amazon vorbestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiern die Geräte in der kommenden Woche am 15. Mai 2024. Dies bedeutet, dass das neue iPad Air und iPad Pro zum genannten Stichtag ausgeliefert werden und gleichzeitig vor Ort in den Apple Stores sowie bei Apple autorisierten Händlern landen.

Viele Anwender wissen mittlerweile die Vorzüge einer Online-Bestellung zu schätzen- An sofort steht eine weitere Auswahlmöglichkeit zur Verfügung und ihr könnt euer neues iPad Air und iPad Pro nun auch bei Amazon bestellen.

Beim iPad Air unterscheidet ihr grundsätzlich zwischen einem 11 Zoll und 13 Zoll Modell sowie den Farben Blau, Polarstern, Space Grau und Violett. Zudem unterscheidet ihr zwischen 128GB, 256GB, 512GB und 1TB sowie einer Wifi- und Wifi + Cellular-Variante. Preislich startet das 11 Zoll Modell bei 699 Euro. Für die 13 Zoll Variante werden mindestens 949 Euro fällig.

Das neue iPad Pro gibt es ebenfalls in den Größen 11 Zoll und 13 Zoll. Die Farbauswahl ist mit Silber und Space Schwarz etwas geringer als beim neuen iPad Air. Bei der Speicherkonfiguration müsst ihr euch auf 256GB, 512GB, 1TB oder 2TB festlegen. Soll es ein Wifi- oder Wifi + Cellular-Modell sein? Darüberhinaus steht beim 1TB und 2TB Modelle optional eine Nanotextur (mattes, entspiegeltes Display) zur Verfügung. Einen kleineren Hinweis haben wir noch für euch. Beim 1TB und 2TB Modell verbaut Apple 16GB RAM, bei der 256GB und 512GB Variante sind 8GB RAM mit von der Partie. Das iPad Pro startet bei 1199 Euro (11 Zoll) bzw. 1549 Euro (Wifi + Cellular).

