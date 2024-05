Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple und OpenAI eine Vereinbarung getroffen haben, um die Technologie des Startups auf dem iPhone nutzen zu können. Dies würde einen umfassenderen Vorstoßes darstellen, Funktionen künstlicher Intelligenz auf das iPhone und Co. zu bringen.

Bloomberg: Apple und OpenAI kooperieren

Schon seit längerem wird kolportieren, dass Apple an Partnerschaften interessiert sei, um generative KI auf das iPhone zubringen. Nun berichtet Mark Gurman, dass Apple und OpenAI die Bedingungen für eine Nutzung der ChatGPT-Funktionen in Apples iOS 18 finalisiert haben. Weiter heißt es, dass Apple auch Gespräche mit Google über die Lizenzierung des Gemini-Chatbots geführt hat. Diese Gespräche sollen sich noch im Gange befinden und noch nicht zu einer Einigung geführt haben.

Eine Kooperation mit OpenAI wurde es Apple ermöglichen, einen mehr als beliebten Chatbot als Teil seine KI-Initiative anzubieten. Bereits im April berichtete Gurman, dass Apple und OpenAI ihre Gespräche intensiviert haben, nun scheint es zu einer Kooperation gekommen zu sein.

Spannend dürfte es am 10. Juni 2024 werden. Apple lädt zur WWDC-Keynote und allgemein wird damit gerechnet, dass der Hersteller aus Cupertino seine KI-Pläne konkretisieren und diese mit der Öffentlichkeit teilen wird. Es heißt, dass ein Teil der Verarbeitung der generativen KI direkt auf den Apple-Geräten ausgeführt wird. So könnte Apple die Themen Datenschutz und Privatsphäre in den Fokus rücken. Aufwendigere Aufgaben dürften einen cloudbasierten Ansatz erfordern. Hier soll Apple unter anderem auf KI-Server mit Apple Silicon setzen. Dazu könnte Apple auf OpenAI (ChatGPT) und gegebenenfalls Google Gemini setzen.

Apple CEO Tim Cook hatte zuletzt zu verstehen gegeben, dass sein Unternehmen einen im Bereich generativer KI „völlig neue Wege“ gehen wird. Was Cook darunter verstehen, werden wir kommenden Monat erfahren.

