Nur wenige Tage nach der Vorstellung des M4 iPad Pro mit dem, wie Apple es nennt, „fortschrittlichsten Display der Welt“, deutet ein neues Gerücht darauf hin, dass das Ultra Retina XDR des iPad nicht die einzige Display-Innovation ist, die das Unternehmen in diesem Jahr in petto hat – denn auch das iPhone 16 Pro soll einen Sprung nach vorne machen.

iPhone 16 Pro mit 1.200 nits Helligkeit

Die Nachricht über das Display-Upgrade des iPhone 16 Pro stammt aus Quellen, die dem Weibo-Leaker Instant Digital nahestehen. Dieser deutet an, dass das Gerät eine Spitzenhelligkeit von 1.200 nits in Standard Dynamic Range (SDR)-Szenarien aufweisen wird, was eine Steigerung der Standardhelligkeit um 20 % im Vergleich zum Vorgängermodell bedeuten würde.

Wenn Apple Display-Spezifikationen für seine Geräte angibt, wird in der Regel die typische maximale Helligkeit angegeben, d. h. wie hell der Bildschirm bei gelegentlicher Nutzung wird, wenn keine HDR-Inhalte angezeigt werden. Für HDR-Inhalte gibt es eine separate Spitzenhelligkeit. Das iPhone 15 Pro und mehrere frühere iPhone-Generationen erreichen eine maximale SDR-Helligkeit von 1.000 nits und 1.600 für HDR.

Es ist bemerkenswert, dass wir nur wenige Tage, nachdem Apple sein bisher fortschrittlichstes Display vorgestellt hat, von einem neuen iPhone-Display hören, das die Helligkeit des Ultra Retina XDR übertreffen wird. So erreicht das M4 iPad Pro bei typischer Nutzung maximal 1.000 nits, was bedeutet, dass das iPhone 16 Pro das iPad Pro in wenigen Monaten in der Disziplin übertreffen könnte.

Instant Digital hat eine gemischte Erfolgsbilanz bei Apple-Gerüchten, hat aber zuletzt einige auffallend genaue Informationen geliefert, wie z.B. die Markteinführung des gelben iPhone 14 im Jahr 2023, das mattierte Rückglas des iPhone 15 sowie iPhone 15 Plus, die räumliche Videoaufnahme beim iPhone 15 Pro, die Querformat-Frontkamera des neuen iPad Air und iPad Pro und die neue Nano-Textur-Display-Option des iPad Pro.

