Es gibt viele Gerüchte über neue KI-Funktionen in iOS 18, sogar Apple-CEO Tim Cook selbst hat schon mehrfach bestätigt, dass das Unternehmen an generativen KI-Funktionen arbeitet. Langsam, aber sicher zeigt sich, wohin die KI-Reise geht. So gab es bereits mehrere Hinweise darauf, dass Siri in iOS 18 komplexere Fragen beantworten und Sätze in der Nachrichten-App vervollständigen kann. Nun berichtet AppleInsider, dass Apple iOS mit KI-gestützten Transkriptions- und Zusammenfassungsfunktionen erweitern wird.

Transkription und Zusammenfassung von Audio-Aufnahmen

Die bevorstehenden Aktualisierungen der Apple-Betriebssysteme werden die Interaktion der Nutzer mit Audioinhalten erheblich verbessern. So soll die App „Sprachmemos“ eine Live-Transkriptionsfunktion enthalten, mit der Nutzer Textversionen ihrer Aufnahmen sehen können, während sie sprechen.

Die Notizen-App erhält eine neue Transkriptionsschaltfläche, die Audio-Aufnahmen in Text umwandelt. Das soll den Nutzern helfen, wichtige Informationen aus Meetings, Vorlesungen oder anderen Audioinhalten schnell zu erfassen und zu überprüfen, ohne sie manuell notieren zu müssen. So können beispielsweise Studenten ihre Vorlesungen direkt in der Notizen-App aufzeichnen und erhalten sofort eine schriftliche Transkription sowie eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten.

Apple geht bei diesen neuen Tools vorsichtig vor und stellt sicher, dass die Audio-Aufnahmen neben den von der KI generierten Zusammenfassungen erhalten bleiben, damit keine wichtigen Details aufgrund möglicher Ungenauigkeiten bei der Transkription verloren gehen.

Die neuen Funktionen sind Teil der umfassenden Bemühungen von Apple, mehr KI-Technologie in sein System einzubinden. Diese Bemühungen gehen über Notizen und Sprachnotizen hinaus. Safari wird beispielsweise bald in der Lage sein, Webseiten zusammenzufassen, und die Nachrichten-App wird Chat-Inhalte auf das Wesentliche komprimieren, sodass es einfacher wird, Unterhaltungen nachzuvollziehen.

