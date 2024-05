Ende letzten Monats kündigte Sonos eine komplett neu gestaltete Sonos-App an, die seit wenigen Tag im App Store als Download bereit steht. Die neue Sonos-App bietet unter anderem einen anpassbaren Startbildschirm, der ein personalisiertes Hörerlebnis bieten soll. Die Einführung der neuen Sonos-App läuft ein wenig holprig und nun hat sich das Unternehmen zur Thematik geäußert.

Sonos: Einführung der neuen App erforderte „Mut“

Die neue Sonos-App kommt nicht bei allen Nutzern gut an. Zum Teil werden Funktionen entfernt und zum anderen gibt es hier und da noch Bugs. Anwender bezeichnen die neue Sonos-App zum Teil als Rückschritt, da Funktionen wie das Bearbeiten einer Song-Warteschlange, das Verwalten von Wiedergabelisten, das Mischen einer Musikbibliothek und das Stellen von Alarmen und Timern fehle. Dies führt neben einer unzufriedenen Leistung und einer schwer zugänglichen Systemsteuerungen zu einer erschwerten Bedienung der App. Zudem werden fehlende Barrierefreiheitsfunktionen kritisiert.

Unsere Kollegen von The Verge haben Sonos auf das negative Feedback. Unter anderem gab Sonos zu verstehen, dass sich das Unternehmen der Beschwerden bewusst sei, es aber „Mut erfordert“, ein Kernprodukt neu zu entwickeln.

Die Neugestaltung der Sonos-App ist ein ehrgeiziges Unterfangen, das zeigt, wie ernst wir uns der Erfindung und Neuerfindung widmen. Es erfordert Mut, das Kernprodukt einer Marke von Grund auf neu aufzubauen, und dabei zu wissen, dass es möglicherweise ein paar Schritte zurückgehen muss, um letztendlich in die Zukunft zu springen. Die Neubelebung der App zielt nicht nur darauf ab, die kurzfristigen Wünsche unserer Kunden zu erfüllen, sondern ist auch entscheidend für die Unterstützung der aufregenden Innovationen von Sonos in den kommenden Jahren. Wir sind uns bewusst, dass es beliebte Funktionen gibt, die unsere Zuhörer jetzt gerne weiterhin genießen möchten. Wir arbeiten fleißig daran, sie in den kommenden Monaten wieder einzuführen, zusammen mit weiteren Verbesserungen, die für ein noch besseres App-Erlebnis sorgen werden. Dies ist erst der Anfang eines aufregenden neuen Kapitels für Sonos, da wir die Art und Weise, wie Hörer auf alle Inhalte, die sie lieben, auf personalisiertere und nahtlosere Weise zugreifen und diese genießen können, weiter ausbauen. Wir haben immer auf das Feedback unserer Kunden gehört und werden dies auch weiterhin tun, um Klangerlebnisse zu schaffen, die sowohl unsere Standards als auch die unserer Zuhörer weit übertreffen.

Kurzum: Der Anfang zur neuen Sonos-App ist gemacht. Das Unternehmen ist sich der Kritik bewusst und wird in den kommenden Monaten nachbessern und fehlende Funktionen nachliefern. Ein erster Zeitplan liegt seitens Sonos bereits vor. So kommuniziert der Hersteller in seinen Foren wie folgt:

Screenreader für sehbehinderte Kunden: 21. Mai

Hinzufügen und Bearbeiten von Alarmen: 21. Mai

Zur Warteschlange hinzufügen und als Nächstes abspielen: Anfang Juni

Sleep-Timer: Mitte Juni

Suche und Wiedergabe lokaler Musikbibliotheken: Mitte Juni

WLAN-Einstellungen aktualisieren: Mitte Juni

