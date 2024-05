Höhenverstellbare Schreibtische sind längst nicht mehr nur in Büro zu finden, auch in immer mehr Kinderzimmern sind diese in Gebrauch. Hier muss es dann vermutlich kein High-End-Modell im vierstelligen Euro-Bereich sein. Wir selbst haben seit einiger Zeit den Flexispot E7 im Einsatz und konnten bereits auch den Flexispot E7Q ausprobieren. Beide Modelle können uns überzeugen. Nun haben wir uns beim Hersteller umgeblickt, welches Modell für Schüler und Studenten geeignet sein könnte. Dabei sind wir auf den neuen Flexispot E2Q und somit den kleinen Bruder des E7Q gestoßen. Dieser ist seit kurzem erhältlich und wird zum Marktstart mit einem Einführungsrabatt angeboten. Wenn wir schon im Kinderzimmer sind, haben wir direkt noch einen Blick auf den Flexispot Gaming Stuhl GC5 geworfen.

Flexispot E2Q im Test

Flexispot beschreibt seinen „jüngsten“ höhenverstellbaren Schreibtisch wie folgt: „Elektrisches Tischgestell E2Q mit 4 Beinen“. Grundsätzlich vertreibt Flexispot reine Tischgestelle ohne Tischplatte, um Kunden die Möglichkeit zu geben, ihren jetzigen Schreibtisch in einen elektrisch-höhenverstellbaren Schreibtisch umzubauen. So könnt ihr eure bisherige Tischplatte weiternutzen. Gleichzeitig könnt ihr natürlich auch komplette Schreibtische bei Flexispot bestellen. Dabei stehen euch verschiedene Farben und Dekore sowie Tischplatten-Größe zur Auswahl.

Blicken wir etwas intensiver auf den E2Q. Das elektrisch verstellbare Gestell fußt auf insgesamt vier Säulen. Die Basisstruktur des Flexispot E2Q besteht aus massivem Stahl, die eine dauerhafte und robuste Benutzung gewährleistet. Er verwendet ein innovatives Dual-Motorsystem an den robusten vier verstellbaren Hubsäulen. Das Design mit vier Beinen sorgt dafür, dass der Schreibtisch in allen Höhenbereichen äußerst stabil ist und die Tragfähigkeit bis zu 150kg aufweist. An dieser Stelle möchten wir kurz den Hinweis geben, dass der E2Q sich nicht nur idealerweise zum Einsatz im Kinderzimmer, sondern natürlich auch im Kreativstudio, Büro, HomeOffice, Esszimmer oder wo auch immer eignet.

Das reine Tischgestellt steht ausschließlich in der Farbe „Schwarz“ zur Auswahl bereit. Bei den Tischplatten ist die Auswahl umso größer. Hier wählt ihr zwischen 15 unterschiedlichen Farben bzw. Dekoren. Natürlich stehen klassische Farben, wie Z.B. Weiß oder Schwarz zur Auswahl, ihr könnt euch aber auch für „natürlicher Bambus“, „Ahorn“, „Mahagoni“, „schwarze Wallnuss“, „Grün“ oder weitere Farben / Dekore entscheiden.

Je nach Tischplatte steht diese in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Blicken wir exemplarisch auf die Farbe Weiß. Dort wählt ihr zwischen 200x80cm, 180,x80cm, 160x80cm, 140x80cm und 120x80cm. In der Farbe Schwarz steht euch sogar eine Curved-Tischplatte (140x70cm) zur Auswahl.

Solltet ihr im Flexispot Online Store nicht die passende Tischplatte finden, so empfehlt sich z.B. der Weg in den nächsten Baumarkt oder zum Schreiner eures Vertrauens. So steht auch eine größere Auswahl an Tischplatten, Größen, Materialien etc. zur Verfügung.

Technische Merkmale

Beim Kauf eines höhenverstellbaren Schreibtisches sollten in jedem Fall die technischen Eckdaten achtet werden. Die einstellbare Höhe liegt zwischen 73cm und 123cm. Damit könnt ihr in unterschiedlichen Höhen bequem am Tisch sitzen und stehen. So sollte nahezu jeder Körpergröße abgedeckt sein. Hier müsst ihr einfach mal ausprobieren welche Höhe die für euch ideal ist. Das ist natürlich eine ganz individuelle Einstellung. Sollte die erste Auswahl nicht passen, so passt ihr die Höhe schlicht und einfach mit einem kurzen Knopfdruck an.

Gesteuert wird die Hohe des Tisches über eine kleine Bedieneinheit. Über diese könnt ihr eure Sitzposition, eure Stehposition und zwei weitere Positionen einstellen und speichern. Natürlich gibt es auch eine Hoch- und Runter-Taste. Die Fahrgeschwindigkeit des E2Q liegt bei 25mm/s. Ihr könnt die Tischplatte somit um 2,5cm, pro Sekunde nach oben oder unten fahren.

Den Geräuschpegel gibt Flexispot mit niedriger als 50dB an. Über die Geräusche-App an de Apple Watch konnten wir diesen Wert bestätigen. Wir würden lügen, wenn wir behaupten, dass der Schreibtisch beim Hoch- oder Runterfahren nicht zu hören ist. Ja, man hört ein Motorgeräusch. Dieses ist allerdings ziemlich leise und immer nur für kurze Zeit zu hören. Als störend empfinden wir dieses nicht.

Die einstellbare Breite des Gestells liegt zwischen 99cm und 123cm. Gleichzeitig gibt der Hersteller zu verstehen, dass Tischplatten zwischen 120 bis 200cm (Breite) und 80 bis 90cm (Tiefe) geeignet sind. Die Dicke der Tischplatte soll über 1,8cm betragen, damit die Befestigungsschrauben, die das Gestellt mit der Tischplatte verbindet, entsprechend greifen können. Die maximale Traglast liegt bei 150kg. Alle technischen Details findet ihr hier.

Fazit

Der höhenverstellbaren Schreibtisch Flexispot E2Q verfügt über ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und konnte uns überzeugen. Der Aufbau ging zügig und einfach über die Bühne. Man muss kein Handwerker oder Ingenieur sein, um diesen aufzubauen. Grundsätzlich würden wir sagen, dass man den Aufbau alleine bewerkstelligen kann. Bei einigen wenigen Handgriffen ist eine zweite Person allerdings ratsam. So kann die Tischplatte einfacher positioniert werden. Zudem muss der Schreibtisch spätestens nach dem Aufbau umgedreht und auf seine Füße gestellt werden.

Bereits beim Auspacken hinterließ der Schreibtisch einen robusten Eindruck. Dies setzte sich Bein Aufbau uns auch im Gebrauch fort. Ohne zu wackeln, steht der Schreibtisch auf seinen Fußen. Genau so stellt man sich das Ganze vor. Da zu langes Sitzen ungesund für den Körper ist, empfiehlt es sich, regelmäßig zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln. Mit einem elektrisch-höhenverstellbaren Schreibtisch hat man alle Optionen und man ist nur ein Knopfdruck davon entfernt seine neue Steh- bzw. Sitzposition einzunehmen.

Flexispot verlangt für das E2Q Gestell normalerweise 499,99 Euro. Mit Tischplatte erhöht sich der Preis entsprechend. Entscheidet ihr euch für eine weiße Tischplatte (160x80cm), so erhöht sich der Preis beispielsweise um 149,99 Euro. Noch bis einschließlich 31.05.2024 erhaltet ihr satte 200 Euro Rabatt, so dass der Schreibtisch noch einmal deutlich attraktiver wird und nur noch 299,99 Euro kostet.

-> Hier findet hr den E2Q im Flexispot Online Store

Flexispot Gaming Stuhl GC5

Beim GC5 handelt es sich laut Flexispot um einen professionellen Gaming Stuhl mit Mech Design. Natürlich lässt sich der Stuhl auch als klassischer Schreibtischstuhl nutzen, der Hersteller positioniert ihn aufgrund des Designs und seiner Einstellmöglichkeiten als Gaming Stuhl.

In der Tat siegt der GC5 stylisch sowie cool aus und dürfte in jedem Kinderzimmer (oder wo auch immer) ein echter Hingucker sein. Der GC5 bietet ein ergonomisches Design, die auch bei langen Gaming-Sessions für Komfort sorgt. Die verteilte pneumatische Struktur vermittelt ein dreidimensionales, elastisches Stützgefühl. Die abgefederte Schulterstütze mindert den starken Druck auf das Schulterblatt. Die wabenförmige Struktur der Belüftungslöcher sorgt für eine bessere Luftzirkulation und zudem bietet der Stuhl eine Mikro-Einstellung zur Verringerung des Drucks auf den unteren Rücken. Die 4D-Armlehne kann in der Höhe verstellt, nach links und rechts gedreht, nach vorne und hinten bewegt und in der Breite angepasst werden. Die Rückenlehne lässt sich in vier verschiedene Neigungswinkel verstellen, die sich an verschiedene Nutzungszustände anpassen und das Spielerlebnis verbessern. Insgesamt sind hier 21-Grad Neigung möglich.

Der GC5 verfügt zudem über eine Kopfstütze mit Gleitschienen sowie einen klappbaren Rückenhaken, so dass ihr Gegenstände, wie z.B. Kopfhörer, aufhängen könnt.

Der Preis für den GC5 liegt normalerweise bei 459,99 Euro, aktuell könnt ihr den Gaming Stuhl für 299,99 Euro im Flexispot Online Store kaufen.

-> Hier findet ihr den GC5 im Flexispot Online Store

Brand Day Sale

An dieser Stelle haben wir noch einen heißen Tipp für euch parat. Vom 13. bis 17.05.2024 findet der sogenannte Brand Day Sale im Flexispot Online Shop statt. Ihr erhaltet bis zu 50 Prozent Rabat auf verschiedene Flesxispot Produkte. Darüberhinaus können die ersten 30 Bestellungen am 13.05. ab 09:00 Uhr und die ersten 30 Bestellungen am 17.05. ab 09:00 Uhr 50 Prozent Cashback erhalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren