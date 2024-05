Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass sich die Apple Store Mitarbeiter in Towson (Maryland) dafür entschieden, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Damit war es der erste Apple Retail Store seiner Art in den USA. Nun haben die Mitarbeiter für einen Streik abgestimmt, da sie mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden sind.

Apple Store Mitarbeiter in Maryland stimmen für einen Streik

Die Mitarbeiter des Apple Stores in Towson (Maryland) stimmten am vergangenen Samstag für einen Streik ab. Bisher steht allerdings noch kein Termin für eine Arbeitsunterbrechung fest. Die Gewerkschaft – die Teil der International Association of Machinists ist – sagt, dass irgendwann in der Zukunft ein „möglicher Arbeitsunterbrechungstermin festgelegt“ werde. Die Abstimmung über einen Streik kann aus dem Grund zustande, dass nach Ansicht der Mitarbeiter ein Jahr der Verhandlungen mit dem Apple-Management zu unbefriedigenden Ergebnissen geführt hatte.

In einer Pressemitteilung heißt es

Nach mehr als einem Jahr Verhandlungen mit dem Apple-Management, die zu unbefriedigenden Ergebnissen führten, machten die IAM CORE-Mitglieder einen wichtigen Schritt, indem sie für einen Streik im Apple Towson Store stimmten und damit ihre gemeinsame Forderung nach sinnvollen Veränderungen zum Ausdruck brachten. Zu den Problemen, die bei dieser Aktion im Vordergrund stehen, gehören Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, unvorhersehbare Planungspraktiken, die das Privatleben beeinträchtigen, und Löhne, die nicht an die Lebenshaltungskosten in der Region angepasst sind.

Apple Store Mitarbeiter im Towson Store gaben zu verstehen, dass sie hoffen, dass die Abstimmung zur Genehmigung eines Streiks „eine klare Botschaft an Apple sendet“.

