Im Rahmen der ANGA COM 2024 hat AVM einen Schwung an Neuheiten angekündigt. Im Mittelpunkt stehen das Highend-Modell FRITZ!Box 5690 Pro für den Glasfaser- oder DSL-Anschluss, die FRITZ!Box 6670 Cable sowie die FRITZ!Box 7690 für DSL mit Wi-Fi 7 und Zigbee, die auf der Messe erstmals vorgestellt wird.

FRITZ!Box 7690 offiziell vorgestellt

Mit der FRITZ!Box 7690 stellt AVM das neue DSL-Flaggschiff vor, das neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Performance und Vielseitigkeit setzt. Die FRITZ!Box 7690 ist in allen DSL-Netzen einsetzbar und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s am Anschluss. Das DSL-Topmodell unterstützt die neueste WLAN-Generation Wi-Fi 7 bei 5 und 2,4 GHz und funkt dank der 4×4-Ausstattung über acht Antennen. Für ultraschnelles Surfen, Streaming und Gaming erzielt die FRITZ!Box 7690 so allein drahtlos ein WLAN-Tempo von bis zu 7,2 GBit/s, was eine verdoppelte Leistung gegenüber dem Vorgängermodell darstellt. Auch für die kabelgebundene Vernetzung hat das neue Modell einiges zu bieten: Zwei 2,5-Gigabit-LAN-Ports, wovon einer als WAN-Port zum Beispiel für den Anschluss an ein Glasfasermodem genutzt werden kann, sowie zwei 1-GBit/s-LAN-Ports sorgen für eine schnelle und zuverlässige Verbindung zu anderen Geräten im Netzwerk.

Übersicht

Leistungsstarker integrierter DSL-Router

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN-Mesh, 4×4 auf 5 GHz und 2,4 GHz / Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.440 MBit/s (Wi-Fi 7)

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss, 1x 2,5 Gigabit-LAN-Port und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Telefonie über DECT, IP/SIP und 2 analoge Telefonanschlüsse (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Marktstart Sommer 2024

Neben der FRITZ!Box 7690 hat AVM noch die FRITZ!Box 5690 Pro, die FRITZ!Box 5690 XGS und die FRITZ!Box 7682. Zudem macht der Hersteller noch einmal auf die FRITZ!Box 6670 Cable aufmerksam, die bereits erhältlich ist.

FRITZ!Box 5690 Pro

Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Triband-Mesh, 4×4 auf 6 GHz, 5 GHz und 2,4 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s (Wi-Fi 7); 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Marktstart Sommer 2024

FRITZ!Box 5690 XGS

High-Speed Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

WLAN Mesh, 4×4, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 1.440 MBit/s (Wi-Fi 7)

1x 10-Gigabit-LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Box 7682

Leistungsstarker DSL-Router

Unterstützt DSL inkl. G.fast (212 MHz) bis zu 1 GBit/s sowie Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

WLAN Mesh, 4×4: auf 5 und 2,4 GHz, Wi-Fi 7, 6

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)

2x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

