Anfang dieser Woche hat Apple das neue iPad Pro mit M4-Chip angekündigt. Wie wir es vom Hersteller aus Cupertino gewohnt sind, wird eine Produkteinfürung oftmals von Interviews mit hochrangigen Apple Managern flankiert. Dies ist auch beim neuen M4 iPad Pro der Fall. So sprechen die Apple Senior Vice President John Ternus und Greg Joswiak unter anderem die neue interne Struktur der Geräte.

Das iPad Pro 2024 ist das dünnste Produkt, welches Apple bislang entwickelt hat. Den Kamerabuckel ausgeklammert, ist das 13 Zoll Modell gerade einmal 5,1mm dick bzw. dünn.

Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Als Apple dem iPad Pro im Jahr 2018 letztmalig ein größeres Upgrade verpasst hat, gab es eine kontroverse Diskussion darüber, ob sich die Geräte zu einfach verbiegen lassen. Beim neuen iPad Pro mit M4 Chip stellt sich zwangsläufig die Frage nach der Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit der Geräte. In einem aktuellen Interview mit Arun Maini geht Apple Senior Vice President of Hardware Engineering John Ternus auf diese Bedenken ein und wies darauf hin, dass das neue iPad über eine neu gestaltete interne Struktur verfügt, die die Steifigkeit des Geräts deutlich verbessert.

Greg Jozwiak, Apple Senior Vice President of Worldwide Marketing, fügte hinzu, dass das neue ultradünne Design dank Apple Silicon und der intelligenten Hardware-Entwicklung von Apple keine Kompromisse eingeht.

Ternus bestätigte, dass das neue 11 Zoll- und 13 Zoll-iPad Pro über ein neues internes Strukturlayout verfügt, bei dem eine neue Metallabdeckung auf der Hauptplatine sitzt, in der Mitte des Geräts verläuft und eine Mittelrippe bildet. Gleichzeitig sorgt dies für eine bessere Wärmeabfuhr.

Im Rahmen der „Let Loose“-Keynote gab Apple zu verstehen, dass das iPad Pro dank der Hinzufügung von Graphitplatten im Hauptgehäuse und der Verwendung von Kupfer im Apple-Logo eine um 20 Prozent verbesserte Wärmeleistung aufweist.

Das iPad Pro M4 feiert am 15. Mai 2024 seinen offiziellen Verkaufsstart. Relativ zeitnah dürfe die Reparatur-Experten von iFixit das Gerät fein säuberlich auseinanderschrauben. Dann werden wir einen ersten Blick ins Gehäuseinnere und die neue Struktur erhalten.

