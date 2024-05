Jackery hat mich dem SG 300 Plus bereits einen Solargenerator für den Rucksack im Portfolio. Dabei handelt es sich um die Kombination aus Jackery Explorer 300 Plus und Jackery Solarpanel SolarSaga 40 Mini (hier unser Test). Genau dieses Solarpanel ist ab sofort auch separat erhältlich. Zur Markteinführung gibt es 15 Prozent Rabatt.

Jackery: Solarpanel SolarSaga 40 Mini separat erhältlich

Jackery bietet sein Solarpanel SolarSaga 40 W Mini ab sofort auch separat an. Dabei versorgt der handliche Sonnenanbeter als perfekte Ergänzung etwa kleinere Powerstationen aus dem Hause Jackery mit Strom. Zusätzlich ermöglicht das mitgelieferte multifunktionale Ladekabel das direkte Laden von Smartphone & Co. Ob beim Radfahren, Angeln, Camping oder Wandern, der Sonnenstrom ist so ganz unkompliziert stets mit dabei.

Mit lediglich 1,2 kg Gewicht misst das PV-Pad im gefalteten Zustand nur 25 x 30 cm und ist damit nicht nur leichter als beispielsweise ein MacBook, sondern auch ebenso kompakt. Formstabil im praktischen Dreifach-Klapp-Design, verschwindet das Panel auf dem Weg zum nächsten Abenteuer in wenigen Sekunden im Rucksack. Alternativ lässt es sich dank eingearbeiteter Ösen und zwei mitgelieferter Karabiner auch einfach beim Wandern daran hängen und wandelt auf einer Fläche von 97 x 30 cm Sonnenstrahlen in Strom um. Dabei weisen die monokristallinen Solarzellen einen hohen Wirkungsgrad von 23 % auf. So ist die 40 Watt-Lösung aus dem Hause Jackery nicht nur praktisch, sondern auch performant. Das Panel versorgt über ein multifunktionales Ladekabel mit DC8020-Ausgang, USB-A- und USB-Type-C-Port bis zu drei mobile Geräte gleichzeitig mit Energie. Dank IP68 Zertifizierung ist das Solarpanel für Wasser geschützt.

Jackery SolarSaga 40 W Mini kostet normalerweise 139 Euro. Zur Markteinführung werden aktuell nur 119 Euro fällig. Ihr erhaltet somit 15 Prozent Rabatt.

Jackery SolarSaga 40 Mini-Solarmodul, tragbare Solarmodule mit USB-C & USB-A Ports, faltbares... Leicht und tragbar: Mit einem Gewicht von nur 2,6 Pfund ist das tragbare 40-W-Solarmodul von Jackery...

Effiziente Solaraufladung: Mit seinem branchenführenden Wirkungsgrad von 23 % nutzt das tragbare...

