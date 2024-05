Apple hat in den letzten Jahren mehrfach betont, dass der App Store sowohl für Anwender als auch für Entwickler ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort ist. Die jüngsten Zahlen, die das Unternehmen aus Cupertino nun veröffentlicht hat, untermauern noch einmal die Aussage.

App Store verhinderte in vier Jahren potenziell betrügerische Transaktionen in Höhe von über 7 Milliarden Dollar

Knapp 16 Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple den App Store im Jahr 2008 eröffnet hat. Seitdem hat der Hersteller in verschiedene Technologien investiert, um Nutzern das sicherste Erlebnis beim Herunterladen von Apps zu bieten und Entwicklern eine lebendige und innovative Plattform für den Vertrieb ihrer Software zu bieten.

Da digitalen Bedrohungen im Laufe der Jahre immer umfangreicher und komplexer geworden sind, hat Apple seine Initiativen zur Betrugsbekämpfung ausgeweitet. Jeden Tag überwachen und untersuchen Teams bei Apple betrügerische Aktivitäten im App Store und setzen hochentwickelte Tools und Technologien ein, um kriminelle Akteure zu eliminieren und das Ökosystem des App Store zu stärken.

In den Jahren 2020 bis 2023 könnte Apple auf diese Art und Weise potenziell betrügerische Transaktionen in Höhe von insgesamt mehr als sieben Milliarden Dollar verhindern, davon mehr als 1,8 Milliarden Dollar allein in 2023. Im gleichen Zeitraum hat Apple über 14 Millionen gestohlene Kreditkarten und mehr als 3,3 Millionen Konten vor weiteren Transaktionen geschützt.

In einem aktuellen Beitrag im Apple Newsroom gibt Apple zahlreiche weitere, spannende Eckdaten zu diesem Thema bekannt. Hier ein Auszug:

im Jahr 2023 mehr als 1,7 Millionen App-Einreichungen abgelehnt, weil sie die strengen Standards des App Store für Datenschutz, Sicherheit und Inhalte nicht erfüllt haben.

fast 374 Millionen Accounts von Entwicklern und Kunden wurden in diesem Zusammenhang gekündigt

knapp 152 Millionen Bewertungen und Rezensionen aufgrund von Betrugsbedenken sind entfernt worden.

mehr als 91.000 Registrierungen von Entwicklern wurden aufgrund von Betrugsbedenken abgelehnt.

in den letzten zwölf Monaten sind mehr als 47.000 illegale Apps auf Piraten-Webseiten identifiziert und blockiert worden

im letzten Monat wurden fast 3,8 Millionen Versuche unterbunden, Apps zu installieren oder zu starten, die illegal über das Developer Enterprise Program verbreitet worden sind.

das App Review Team von Apple, das aus mehr als 500 Experten besteht.

durchschnittlich prüft das Team etwa 132.500 Apps pro Woche und hat in 2023 fast 6,9 Millionen App-Einreichungen überprüft

in 2023 wurden 40.000 Apps von Entwicklern entfernt oder abgelehnt, die mit Lockvogelangeboten gearbeitet haben.

im Jahr 2023 wurden mehr als 248.000 App-Einreichungen aus dem App Store entfernt, weil sie gegen die Apple-Richtlinien gegen Spam, das offensichtliche Kopieren anderer Apps oder die Irreführung von Anwendern verstoßen haben.

im Jahr 2ß23 wurden über 375.000 App-Einreichungen wegen Datenschutzverletzungen abgelehnt.

im Jahr 2023 hat das App Review Team Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass knapp 98.000 potenziell betrügerische Apps Anwender über den App Store erreichen.

