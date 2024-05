„Frog and Toad“ (Im Deutschen hört die Serie auf die Bezeichnung „Frosch und Kröte“ richtet sich zweifelsfrei an das jüngere Publikum. Während die gesamte erste Staffel zum Abruf bereit steht, startet die zweite Staffel am 31. Mai 2024 auf dem Apple Video Streaming Portal. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

„Frog and Toad“: offizieller Trailer zur 2. Staffel ist da

Apple TV+ hat den Trailer zur zweiten Staffel der beliebten animierten Kinder- und Familienserie „Frog and Toad“ veröffentlicht, die auf der beliebtenBücher-Reihe von Arnold Lobel basiert.

Frog ist ein Frosch. Toad ist eine Kröte. Sie haben viele Gemeinsamkeiten… aber sie sind auch sehr unterschiedlich. Frog und Toad sind beste Freunde, die wissen, dass das wahre Geheimnis einer Freundschaft nicht nur darin besteht, die Dinge zu genießen, die man gemeinsam hat, sondern auch die Dinge anzunehmen, die einen von anderen unterscheiden. Da es unsere Unterschiede sind, die uns besonders machen, feiern Frog und Toad, was sie einzigartig macht!

Einen kleinen Vorgeschmack auf die zweite Staffel gibt euch der offizielle Trailer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren