OpenAI hat am Montag ein neues KI-Modell und eine macOS Desktop-Version von ChatGPT vorgestellt. GPT-4o ist schneller und verbessert die Fähigkeiten in den Bereichen Text, Vision und Audio. Der Zugriff ist für alle Nutzer kostenlos. In einem Blog-Post gibt OpenAI an, dass die Fähigkeiten von GPT-4o schrittweise eingeführt werden.

GPT-4o mit erweiterten Echtzeit-Sprachfähigkeiten

Das Herzstück der Ankündigung war das neue Modell GPT-4o, das im Vergleich zu seinem Vorgänger GPT-4 Turbo deutlich schneller arbeiten und die bestehenden Funktionen weiter optimieren soll. OpenAI hat diesbezüglich einige beeindruckenden Videos veröffentlicht, die zeigen wir gut GPT-4o der natürlichen Sprache mächtig ist, Bilder verarbeiten und sogar als Dolmetscher einspringen kann. OpenAI hat über 20 Demo-Videos auf seinem offiziellen YouTube-Account veröffentlicht. Hier einige Beispiele:

Mit GPT-4o erhalten Free-Nutzer Zugang zu folgenden Funktionen:

Künstliche Intelligenz auf GPT-4-Niveau

Antworten sowohl aus dem KI-Modell als auch aus dem Web

Analysieren von Daten und erstellen von Diagrammen

Chatten über Fotos, die man aufgenommen hat

Hochladen von Dateien zur Unterstützung beim Zusammenfassen, Schreiben oder Analysieren

Nutzung von GPTs und GPT-Memory

GPT-4o startet in den nächsten Wochen für alle Nutzer und ist kostenlos. Zahlende Nutzer haben bereits auf die Text- und Bildfunktionen von GPT-4o Zugriff, jedoch noch nicht auf die fortschrittliche Chat-Funktion. Die Desktop-App für macOS können ebenfalls die ersten ChatGPT Plus-Nutzer bereits testen. Auch hier werden alle Nutzer im Laufe der nächsten Wochen Zugriff auf die App erhalten.

