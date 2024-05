Vergangene Woche hatte Apple in rund 40 Minuten seine neuen iPads vorgestellt. Die Präsentation hatte es in sich. Das neue iPad Pro ist das erste hauseigene Tablet mit OLED-Display und erhält bei der Gelegenheit den brandneuen M4-Prozessor. Derweil positioniert sich das iPad Air mit seinem neuen 13 Zoll Display als günstigere Großformat-Alternative zum iPad Pro. Jetzt gibt es die ersten Testberichte für das neue iPad Air, die zeigen, ob das Tablet tatsächlich als eine gute Alternative angesehen werden kann.

Das M2 iPad Air

Die neueste Version des iPad Air bringt bemerkenswerte Änderungen mit sich, vor allem bei der Bildschirmgröße. Das aufgefrischte iPad Air ist in einer 11 Zoll und einer 13 Zoll Version erhältlich und entspricht damit der iPad Pro Reihe, allerdings zu einem günstigeren Preis. Ausgestattet mit dem M2 Chip verspricht das neue iPad Air eine beachtliche Leistung, auch wenn ihm die fortschrittlichen Displayfunktionen des iPad Pro fehlen.

Das neue 13 Zoll iPad Air ist mit einem Gewicht von 618 g leichter als das bisherige 13 Zoll iPad Pro, aber schwerer als das iPad Pro M4, welches mit seinen 582 g ein Leichtgewicht ist. Engadget hebt das größere Modell als solide Wahl für Nutzer hervor, die ein großes Display ohne das Preisschild des iPad Pro suchen. Die erheblichen Kosteneinsparungen sind nicht zu verachten. Immerhin startet das 13 Zoll iPad Air bei 949 Euro und das 13 Zoll iPad Pro bei 1.549 Euro.

Engadget führt aus:

„Es ist immer noch etwas unhandlicher, als ich es gerne hätte, und es ist immer noch schwerer und dicker als das neue 13 Zoll iPad Pro. Aber das iPad Air ist 500 Dollar billiger; bei diesem Preis bin ich bereit, einen kleinen Kompromiss zu akzeptieren.“

CNET kritisiert bei der Gelegenheit die Bezeichnung „Air“ und weist ebenfalls darauf hin, dass das iPad Pro im Vergleich zum iPad Air dünner und leichter gebaut ist. Ursprünglich bedeutete „Air“ ein superdünnes Design. Laut Apples Marketing-Chef Greg Joswiak hat sich das iPad Air tatsächlich im Laufe der Zeit gewandelt. Das iPad Air zielt nun darauf ab, Technologien zu etablieren, die früher ausschließlich dem höherwertigen iPad Pro vorbehalten waren, indem es diese Funktionen zu einem niedrigeren Preis zugänglich macht. Letztendlich fehlt dem iPad Air die OLED-Technologie des iPad Pro, um einen ebenso beeindruckenden Gewichtsverlust wie die Pro-Modelle umsetzen zu können.

CNET schreibt:

„Das erste „Air“-Gerät von Apple, das MacBook Air, wurde Air genannt, weil es superdünn war. Wenden Sie diese Logik nicht auf das iPad Air an, denn das iPad Pro ist tatsächlich noch dünner. Das iPad Air ist aber alles andere als klobig, sondern sieht genauso aus wie die früheren iPad Pro oder Air Modelle. Ich will damit nur sagen, dass ich vielleicht auch der Meinung bin, dass der Begriff „Air“ seine Bedeutung verloren hat (es sei denn, es geht nur darum, dass es in Bezug auf Funktionen und Leistung leichter ist). Ich würde vorschlagen, den Namen „Air“ abzuschaffen und es iPad Pro zu nennen, und dann das iPad Pro in iPad Ultra zu ändern.“

Leistung des M2 Chips

Beide neuen iPad Air Modelle verfügen über den M2 Chip, eine Komponente, die auch im iPad Pro der vorherigen Generation zum Einsatz kommt. Laut The Verge bietet der M2 eine schnelle, zuverlässige Leistung, die mit den Benchmark-Ergebnissen des Vorgängers übereinstimmt. Ars Technica hält den M2 für eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem M1, der für die meisten iPad-Anwendungen bereits mehr als ausreichend war. Die Leistung des M2 stellt sicher, dass es alle aktuellen iPad Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen kann.

Auch die Computer Bild ist mit der Leistung des M2 im iPad Air zufrieden und erklärt, dass das Air in ersten Benchmarks fast genauso schnell wie das 11 Zoll iPad Pro aus dem Jahr 2022 mit gleichem Prozessor war. An die 2024er Pro-Modelle mit M4 Chip kommen das neue iPad Air natürlich nicht heran. Für die meisten Nutzer reicht die Leistung des iPad Air jedoch mehr als genug aus, heißt es im Testbericht.

Display-Qualität und andere Funktionen

Das Liquid-Retina-IPS-Panel des iPad Air ist nicht so fortschrittlich wie die OLED- oder Mini-LED-Displays des iPad Pro. Es ist aber für die Verwendung in Innenräumen ausreichend hell, wie Engadget feststellt. Das Fehlen höherer Bildwiederholraten und der ProMotion Technologie ist jedoch ein Nachteil. Mashable erwähnt, dass das Display des iPad Air bei guten Lichtverhältnissen zwar mit dem des iPad Pro vergleichbar ist, aber bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie im Freien oder in hell erleuchteten Büros, nicht mithalten kann.

Eine wesentliche Verbesserung beim neuen iPad Air ist die Verlegung der Frontkamera an den Rand des Querformats, was die Videotelefonie verbessert. Engadget weist auf die praktischen Vorteile dieser Änderung hin, die das iPad Air zu einer besseren Option für FaceTime, Zoom und Co. macht. The Verge schließt sich dieser Meinung an und empfiehlt das neue Modell allein aufgrund dieser Funktion gegenüber seinem Vorgänger.

„Die Kamera ist im Grunde dieselbe wie die des letzten iPad Air, aber da sie sich jetzt am Querformatrand befindet, ist sie viel besser für Videotelefonie geeignet, wenn man sie mit einer Tastatur verwendet. Ich würde jetzt sogar in Betracht ziehen, mit dem iPad zu telefonieren, was vorher nicht der Fall war.“

Zu den weiteren Verbesserungen gehört eine erhöhte Start-Speicherkapazität von 64 GB auf 128 GB, mit einer maximalen Option von 1 TB. Die Akkulaufzeit ist weiterhin beeindruckend: Mashable berichtet von bis zu 13 Stunden mit einer einzigen Ladung bei kontinuierlicher TikTok-Nutzung.

Kosteneffizienz

Das iPad Air bietet einen großen Teil der iPad Pro Erfahrung zu einem geringeren Preis. Laut Engadget bietet es „80 % der Funktionen des iPad Pro für weniger Geld“, was es zu einer überzeugenden Option für preisbewusste Käufer macht. Das iPad Pro ist demnach ideal für alle, die kein begrenztes Budget haben, während das iPad Air eine vernünftige Wahl für diejenigen ist, die auf ihre Ausgaben achten. The Verge beschreibt das iPad Air als ein Gerät, das ein gutes Gleichgewicht zwischen Funktionen und Preis bietet.

Weitere Reviews findet ihr unter anderem noch bei Heise und T-Online.

