Exakt eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple am vergangenen Dienstag das neue iPad Pro (2024) vorgestellt hat. Im Anschluss an das „Let Loose“-Event hat das Unternehmen Testgeräte an Medienvertreter, YouTuber, Influencer etc. verteilt. In der Nacht zu heute ist das Presseembargo ausgelaufen, so dass die ersten Reviews und Testberichte veröffentlicht wurden. Wir haben uns umgeblickt und haben die ersten Meinungen zum nagelneuen iPad Pro zusammengetragen.

iPad Pro M4: Reviews sind da

Bevor wir konkreter auf die iPad Pro Reviews eingehen, möchten wir euch einmal kurz ins Boot holen und euch kurz und knackig über die Neuerungen informieren, die das iPad Pro an Bord an. Apple setzt beim 2024er Modell des iPad Pro auf ein neues, leichteres Design, M4-Chip, 11 Zoll und 13 Zoll Ultra Retina XDR Display mit OLED-Technologie, Frontkamera im Querformat, Verbesserungen bei der rückwärtigen Kamera und mehr. Begleitend hat Apple den Apple Pencil Pro sowie ein neues Magic Keyboard angekündigt.

Computerbild

Der erste Eindruck vom Apple iPad Pro 13 Zoll (2024): Das Riesen-Tablet macht einen echten Sprung nach vorn – mit verbessertem Display, mehr Power und deutlich weniger Gewicht. Die geballte Ladung an Toptechnik lässt sich Apple zwar üppig bezahlen. Wer beim Preis aber nicht zurückzuckt, bekommt ein echtes Topgerät.

Der Standard

Auch die Kollegen von „Der Standard“ hatten bereits die Möglichkeit, sich mit dem neuen iPad Pro M4 zu beschäftigen. Besonders der M4-Chip und das neue OLED-Display konnten überzeugen. Thematisiert wird Apples Preispolitik und der hohe Anschaffungspreis. Den kann man sicherlich nicht leugnen. Die Zukunftsfähigkeit mit dem traditionell langen Support bei Apple relativieren diesen jedoch, so dass der Kauf einen neuen Tablets für lange Zeit nicht mehr notwendig sein wird.

The Verge

Im Moment ist es nur ein iPad. Ich denke, das beste iPad aller Zeiten – vielleicht sogar das beste iPad, das man sich vernünftigerweise wünschen kann. Aber in der Geschichte des iPad – der „magischen Glasscheibe“, wie Apple es so gerne nennt – dreht sich eigentlich alles um Software. Die Software des iPads hat seine Hardware jahrelang im Stich gelassen. Apple hat uns glauben lassen, dass sich das bald ändern wird, dass die diesjährige WWDC der große Wendepunkt für KI, iPads und alles sein wird. Wir werden sehen. Bis dahin ist das iPad Pro fast zu gut für sich alleine.

SixColors

Das ursprüngliche iPad Pro war großartig. Das iPad Pro 2018 war großartig. Das neue iPad Pro ist großartig. Es verfügt über einen schnellen Prozessor, ein wunderschönes OLED-Display und eine Reihe von Zubehörteilen, die (größtenteils) gegenüber der vorherigen Generation verbessert wurden.

Gizmodo

Mit all den Extras, einschließlich der Tastatur und dem Apple Pencil Pro, fühlt es sich an, als ob das iPad Pro mit M4 unbedingt mein Hauptgerät für alles werden möchte, außer für Spiele. Die 13 Zoll Version, die ich verwendet habe, war mit Abstand das beste Tablet, das Apple bisher hergestellt hat. Es ist viel hübscher als frühere Versionen und sollte es auch sein, da es jetzt 200 US-Dollar mehr kostet als das Modell von vor zwei Jahren. Es kommt meinem Lieblingsgerät von Apple am nächsten, weit mehr als mein iPhone, aber für alltägliche Aufgaben muss ich zwangsläufig zuerst zu einem Mac oder PC greifen, bevor ich an dieses Tablet denke.

Video-Reviews

Kurzum: Die Hardware des neuen iPad Pro M4 wird in höchsten Tönen gelobt, bei der Software gibt es nach wie vor noch reichlich Luft nach oben.

