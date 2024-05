Apple steht an einem entscheidenden Punkt, da viele der wichtigsten Führungskräfte dem Ende ihrer Amtszeit entgegengehen. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, den Staffelstab an eine neue Generation von Führungskräften weiterzugeben – doch wer wird in Zukunft in der Führungsebene Platz nehmen? Der Wechsel betrifft mehrere wichtige Funktionen, vom CEO bis hin zur Marketingabteilung, und wirkt sich auf jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit von Apple aus. Bloomberg hat sich nun die möglichen Nachfolge-Regelungen bei Apple genauer angeschaut.

CEO-Generationswechsel

Die Frage, wer in Tim Cooks Fußstapfen treten wird, haben wir uns bereits näher angeschaut. John Ternus, der derzeitige Leiter der Hardware-Entwicklung, wird mittlerweile als Cooks wahrscheinlicher Nachfolger angesehen. Ternus hat in den letzten Jahren eine zunehmend präsente Rolle bei Apple eingenommen. So wurde seine steigende Bekanntheit vor kurzem durch die Vorstellung neuer iPads unterstrichen. Ternus ist bei Apple „sehr beliebt“, wie Bloomberg berichtet, mit Lob von Tim Cook, Eddy Cue und vielen anderen.

Ternus gilt mit seinen 49 Jahren als Top-Kandidat, da sich der Apple-Vorstand einen Manager wünscht, der wie Cook als CEO mindestens ein Jahrzehnt lang im Unternehmen verbleibt. In der Zwischenzeit bleibt Jeff Williams (62 Jahre) ein starker Kandidat für den Posten des Interims-CEO, falls dieser kurzfristig benötigt wird.

Wichtige Rollen neben dem CEO

Nach dem Ausscheiden mehrerer leitender Angestellter müssen bei Apple hochrangige Positionen in verschiedenen Abteilungen neu besetzt werden. Im Bereich Operations könnte Sabih Khan als neuer Leiter die Nachfolge von Jeff Williams antreten. Khans umfangreiche Erfahrung mit Apples Lieferkette prädestiniert ihn für diese Rolle.

Im Finanzbereich könnte es bald einen Wechsel von Luca Maestri zu Kevan Parekh geben, der unter Maestris Mentorschaft auf diese Rolle vorbereitet worden ist. Der Wechsel würde eine Fortsetzung der starken finanziellen Führung bei Apple bedeuten.

Falls Ternus befördert wird, würde die Führungsposition in Apples Hardware-Entwicklung frei. Naheliegend wären Kate Bergeron oder Deniz Teoman für die Leitung der Hardware-Abteilung. Doch auch Mike Rockwell hat sich jüngst mit der Entwicklung des Vision Pro-Projekts ins Rampenlicht gebracht, sodass er durchaus auch ein Kandidat in diesem Rennen ist.

In der Marketingabteilung könnte es mit Greg Joswiak an der Spitze zu Veränderungen kommen. Sein Stellvertreter, Bob Borchers, könnte die Leitung übernehmen und seine umfangreiche Marketingerfahrung ins Spiel bringen. Für die Softwareentwicklung wird Sebastien Marineau als Nachfolger von Craig Federighi gehandelt. Marineau zeigt sich für wichtige Bereiche wie den iOS-Homescreen und die Datenschutzfunktionen verantwortlich.

Das Einzelhandelsgeschäft unter der Leitung von Deirdre O’Brien könnte sich schließlich außerhalb des Unternehmens nach einer neuen Führung umsehen und damit ein Muster fortsetzen, das bei früheren Wechseln zu beobachten war.

Strategische Verschiebungen

Im Zuge der fortschreitenden Innovation bei Apple stehen die Rollen in den Bereichen KI und Hardware-Technologien vor Veränderungen. John Giannandreas einzigartige Position im Bereich KI könnte wieder in die breitere Software-Engineering-Abteilung integriert werden, während Sri Santhanam den Bereich Hardware-Technologien von Johny Srouji übernehmen könnte, sobald das erwartete Modem-Chip-Projekt abgeschlossen ist.

In ähnlicher Weise sieht es so aus, dass Eddy Cues riesiger Bereich der Dienstleistungen aufgeteilt wird, wobei Oliver Schusser und Jeff Robbin segmentierte Verantwortlichkeiten übernehmen könnten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren