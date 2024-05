Am heutigen Tag feiern das neue iPad Pro mit M4-Chip und das neue iPad Air mit M2-Chip ihren offiziellen Verkaufsstart. Zwar kann man beide Modelle bereits seit vergangener Woche über den Apple Online Store bestellen, die Auslieferung erfolgte allerdings erst zum heutigen Tag. Gleichzeitig landeten die neuen iPad-Modelle vor Ort in den Apple Stores sowie bei Apple Partnern. Wie wir es von Apple gewohnt sind, wird ein Verkaufsstart regelmäßig von Interviews mit hochrangigen Apple Managern flankiert. Oftmals sind es US-Medien, die ihre Fragen direkt an die Apple Führungsetage stellen dürfen.

Erfreulicherweise hatten die Kollegen von „Zeit Online“ dieses Mal die Möglichkeit Greg „Joz“ Joswiak und John Ternus am Rande der Vorstellung der neuen iPad-Pro- und iPad-Air-Modelle in London zu interviewen. Dabei sprechen die beiden Apple Manager unter anderem darüber, warum Apple erst jetzt – und im Vergleich zu anderen Unternehmen relativ spät – über künstliche Intelligenz spricht.

Apple Manager sprechen über das neue iPad Pro mit M4-Chip

Bereits bei der Ankündigung des neuen MacBook Air mit M3-Chip vor wenigen Wochen (hier unser Testbericht) wurde deutlich, dass Apple die „künstliche Intelligenz“ deutlich stärker in den Fokus rückt. So zumindest unser Eindruck, den die begleitende Pressemitteilung erweckt hat. Dies setzt sich nun beim neuen iPad Pro mit M4-Chip fort. Seit ChatGPT vor einiger Zeit den KI-Hype ausgelöst hat, fragen sich viele Anwender – aber sicherlich auch Investoren – wann Apple „KI“ in den Mittelpunkt stellt.

Apple Senior Vice President of Worldwide Marketing – Greg Joswiak – gab im Interview mit Zeit Online zu verstehen, dass KI und neue KI-Modelle für Nutzer immer wichtiger werden. Man wolle der Welt wissen lassen, dass Apples Produkte besser darin sind als die von irgendjemand anderem. Unverblümt geben die Apple Manager zu verstehen, dass die Außenwelt schon sehr bald Neuigkeiten erfahren wird. Hier dürfte die WWDC-Keynote am 10. Juni gemeint sein. Weiter betont Joswiak, dass Apple künstliche Intelligenz und machinelles Lernen in den eigenen Produkten verwendet hat, bevor wir oder irgendjemand anders sie KI oder ML genannt hat. Stattdessen setzte Apple auf die Bezeichnung „produktive Funktionen“.

„KI und ML stecken in mehr Funktionen in unseren Geräten, als ich aufzählen kann. Wir reden nur normalerweise nicht über die zugrunde liegende Technologie, sondern über das Feature an sich“, sagt Joswiak.

John Ternus – Apple Senior Vice President of Hardware Engineering – wandte sich im Interview eher etwas technischeren Themen zu. So sagte er, dass etwas so dünnes und leichtes, mit so einem brillanten Display die Leistung des M4 benötigt. Aber auch über das neue Ultra-Retina-XDR OLED-Display, der Chip-Rechenleistung und mehr, sprach Ternus. Zudem gaben die Apple Manager noch einmal zu verstehen, dass es wahrscheinlich nicht zu einer Fusion aus iPad und MacBook kommen wird. Einen Laptop mit Touch-Display sollte man nicht zeitnah von Apple erwarten.

