Apple hat heute, einen Tag vor dem Welttag der Barrierefreiheit, eine Vorschau auf viele neue barrierefreie Funktionen gegeben, die im Laufe dieses Jahres mit Software-Updates wie iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 und visionOS 2 eingeführt werden. Das Update umfasst Eye-Tracking, Music Haptics, Sprachkürzel und mehr für iPhone und iPad. Zudem stehen wichtige Verbesserungen für Mac- und Vision Pro-Nutzer an.

Eye-Tracking

Mit der neuen Eye-Tracking-Funktion können Nutzer ihre Geräte nur mit den Augen steuern. Durch die Nutzung der Frontkamera und des geräteinternen maschinellen Lernens können die Nutzer ihr iPhone oder iPad ohne zusätzliche Hardware steuern. Eye-Tracking ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit Apps durch eine intuitive, blickbasierte Steuerung. Apple schreibt zur neuen Bedienungshilfe:

„Dank künstlicher Intelligenz bietet Eye Tracking den Nutzern die Möglichkeit, das iPad und iPhone nur mit den Augen zu steuern. Eye Tracking wurde für Nutzer mit körperlichen Einschränkungen entwickelt und nutzt die Frontkamera, um die Funktion in Sekundenschnelle einzurichten und zu kalibrieren. Dank des geräteeigenen maschinellen Lernens werden alle Daten, die zur Einrichtung und Steuerung dieser Funktion verwendet werden, sicher auf dem Gerät gespeichert und nicht mit Apple geteilt. Eye Tracking funktioniert in iPadOS und iOS Apps und erfordert keine zusätzliche Hardware oder Zubehör. Mit Eye Tracking können Benutzer durch die Elemente einer App navigieren und Dwell Control verwenden, um jedes Element zu aktivieren und auf zusätzliche Funktionen wie physische Tasten, Wischen und andere Gesten ausschließlich mit ihren Augen zuzugreifen.“

Music Haptics

Music Haptics sorgt für ein taktiles Erlebnis für Gehörlose und Schwerhörige. Die Taptic Engine des iPhone synchronisiert sich mit der Musik und gibt ein physisches Feedback, das die Musik widerspiegelt. Apple erklärt:

„Music Haptics ist eine neue Möglichkeit für gehörlose oder schwerhörige Benutzer, Musik auf dem iPhone zu erleben. Wenn diese Funktion aktiviert ist, spielt die Taptic Engine im iPhone Klopfgeräusche, Texturen und feine Vibrationen zum Ton der Musik ab. Music Haptics funktioniert mit Millionen von Songs aus dem Apple Music Katalog und wird als API für Entwickler verfügbar sein, um Musik in ihren Apps zugänglicher zu machen.“

Vocal Shortcuts

Vocal Shortcuts bieten eine anpassbare Sprachsteuerungsoption, mit der Benutzer spezifische Sprachbefehle bzw. Töne für Siri erstellen können, um komplexe Aufgaben auszuführen und mühelos Shortcuts (Kurzbefehle) zu starten.

Vehicle Motion Cues

Vehicle Motion Cues soll die Reisekrankheit reduzieren, indem animierte Punkte an den Rändern des Bildschirms die Fahrzeugbewegungen widerspiegeln. Diese Funktion passt sich automatisch an, wenn das Gerät eine fahrende Bewegung erkennt, und sorgt so für ein angenehmeres Seherlebnis in fahrenden Fahrzeugen. Apple führt aus:

„Mit Vehicle Motion Cues stellen animierte Punkte an den Bildschirmrändern Änderungen der Fahrzeugbewegung dar, um sensorische Konflikte zu reduzieren, ohne den Hauptinhalt zu stören. Mithilfe der in iPhone und iPad integrierten Sensoren erkennt Vehicle Motion Cues, wenn sich der Benutzer in einem fahrenden Fahrzeug befindet, und reagiert entsprechend. Die Funktion kann so eingestellt werden, dass sie auf dem iPhone automatisch angezeigt wird, oder sie kann im Kontrollzentrum ein- und ausgeschaltet werden.“

Erweiterungen für CarPlay und Vision Pro

CarPlay wird Sprachsteuerung, Farbfilter und Geräuscherkennung unterstützen und es Nutzern mit Hörbehinderungen erleichtern, ihre Umgebung durch visuelle Warnungen für Autohupen und Sirenen wahrzunehmen.

Apple Vision Pro wird mit visionOS 2 systemweite Live-Untertitel, reduzierte Transparenz, intelligente Umkehrung und gedämpfte blinkende Lichter bieten.

Zusätzliche Verbesserungen der Barrierefreiheit

Für Mac-Benutzer erhält VoiceOver anpassbare Tastenkombinationen und Mandarin-Unterstützung für Personal Voice. Die Lupen-App bietet einen neuen Lesemodus und schnellen Zugriff auf den Erkennungsmodus. Braille-Nutzer profitieren von der verbesserten Braille-Screen-Eingabe und der Unterstützung für mehrzeilige Braille-Schrift mit Dot Pad.

Mit der Funktion „Eigene Stimme“ können englischsprachige Nutzer schon länger ihre Stimme aufzeichnen, die dann auf dem Gerät verarbeitet wird, um ein personalisiertes Stimmprofil zu erstellen, was besonders Personen hilft, die aufgrund von Krankheiten oder Behinderungen ihre Stimme verlieren könnten. Die Bedienungshilfe nutzt maschinelles Lernen auf dem Gerät, um die Informationen der Nutzer sicher zu halten, und lässt sich reibungslos mit Apples „Live-Sprachausgabe“ integrieren. Mit „Live-Sprachausgabe“ können Nutzer das, was sie sagen möchten, eintippen, damit es bei Telefonaten, FaceTime-Anrufen sowie bei persönlichen Gesprächen von dem System laut gesprochen wird. Wie Apple bekannt gibt, wird in Zukunft eine persönliche Stimme auch in Mandarin-Chinesisch erstellt werden können, womit die Hoffnung steigt, dass bald weitere Sprachen unterstützt werden. Zudem wird „Live-Sprachausgabe“ kategoriebasierte Vorschläge und Kompatibilität mit Live-Untertiteln für die Kommunikation in Echtzeit bieten.

Darüber hinaus ermöglicht das Virtual Trackpad für AssistiveTouch eine präzise Steuerung über einen kleinen Bildschirmbereich, während Switch Control die Erkennung von Fingertippgesten über die Gerätekamera ermöglicht. Die Sprachsteuerung wird auch benutzerdefinierte Vokabeln unterstützen und so den Umfang der verfügbaren Befehle erweitern.

iOS 18 wird auf der Worldwide Developers Conference 2024 am 10. Juni vorgestellt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren