Im vergangenen Monat kündigte Sonos ein großes Update für seine App an. Dieses steht seit wenigen Tagen im Apple App Store bereit und hat schon für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Nun bessert der Hersteller ein weiteres Mal und. bringt mit dem Update auf Version 80.00.08 unter anderem den Wecker zurück.

Sonos App: Update auf Version 80.00.08 bringt Wecker zurück

Die komplett neue Sonos-App erschien am 07. Mai 2024. Allein an diesem Tag schoben die Entwickler zwei Bugfix-Updates nach. In der Tat lief der Start der Sonos-App ziemlich unrund. Das neue Design gefällt uns durchaus gut, zu kritisieren gibt es allerdings verschiedene Aspekte. Es fehlen unter anderem Funktionen wie das Bearbeiten einer Song-Warteschlange, das Verwalten von Wiedergabelisten, das Mischen einer Musikbibliothek und mehr.

Sonos hat sich mittlerweile zur Situation geäußert und zu verstehen , dass sich das Unternehmen der Beschwerden bewusst sei. Auch einen Zeitplan über kommende Updates und die Rückkehr verschiedener Funktionen hat man veröffentlicht.

Ab sofort steht Sonos in Version 80.00.08 im App Store bereit. Mit diesem kehrt der Wecker in die App zurück. Doch dies ist nicht die einzige Verbesserung. Die Release-Notes lesen sich wie folgt:

VoiceOver unter iOS interagiert jetzt ordnungsgemäß mit einzelnen Elementen des Startbildschirms der Sonos-App. (Weitere Verbesserungen der Barrierefreiheit folgen in Kürze.)

Das Hinzufügen und Bearbeiten von Weckern wurde der Sonos-App wieder hinzugefügt. Die Möglichkeit, Alarme in den Schlummermodus zu versetzen, ist bald verfügbar.

Es wurde ein Problem mit einem Software-Update-Bildschirm behoben, der den Zugriff auf den Rest der App blockierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Netzwerkberechtigungen für die App nicht aktiviert werden konnten.

Zusätzliche Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Zu dem fehlenden Wecker haben wir noch eine kleine Randnotiz für euch. Das Fehlen der Weckfunktion in der initialen Version war nicht geplant und ist auf einen Fehler zurückzuführen, der kurz vor der Freigabe entdeckt wurde.

Sonos Entwicklern Diane Robert äußerte sich in der Sonos Community hierzu wie folgt

Am Morgen des App-Starts haben wir einen Datenkorruptionsfehler rund um die neuen Alarm-APIs entdeckt. Die Korruption könnte dazu führen, dass Alarme im falschen Raum mit der falschen Lautstärke und dem falschen Inhalt ausgelöst werden! Um Ihre Alarme zu speichern, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Alarmeinstellungsfunktion aus der Ferne zu deaktivieren und sie dann vollständig zu sperren. Dadurch konnten wir sicherstellen, dass Ihre Alarme so blieben, wie sie waren – allerdings mit dem hohen Preis, dass Sie nicht mehr in der Lage waren, sie selbst zu ändern.

