Es ist schon eine ganz Weile her, dass Eve Systems eine Android-App angekündigt hat. So langsam aber sicher nimmt das Ganze allerdings fahrt auf. So gibt das Unternehmen nun bekannt, dass das Unternehmen in der laufenden Entwicklung von Eve für Android eng mit Google zusammenarbeitet und die auf der Entwicklerkonferenz I/O erstmals vorgestellten Google Home APIs nutzt.

Kommende App ermöglicht native und direkte Steuerung von Matter-Geräten

Lange Zeit haben wir nichts von Eve für Android gehört. Dies mag daran gelegen haben, dass Eve Systems von ABB übernommen wurde und man sich hinter den Kulissen zunächst einmal „finden“ musste. Das Unternehmen konzentrierte sich jahrelang ausschließlich auf das Apple-Ökosystem, möchte seine Produkte allerdings auch Android-Nutzern zugänglich machen. Matter ist hier sicherlich eine große Unterstützung.

Die mit Spannung erwartete App wird es ermöglichen, Matter-Geräte direkt und ohne proprietäre Verbindungsmechanismen oder fragile Cloud-to-Cloud-Integrationen hinzuzufügen, zu steuern und zu automatisieren. Für das wachsende Angebot an Matter-fähigen Geräten von Eve wird die App für Android erweiterte Funktionen bereitstellen, wie etwa die Messung des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung für die Produkte der Eve Energy Familie, autonome Heizpläne für das intelligente Thermostat Eve Thermo oder die adaptive Beschattung für die Rollos der Eve Blinds Collection.

Einen offiziellen Starttermin für Eve für Android nennt der Hersteller nicht. Es heißt lediglich, dass diese – sobald die Google Home APIs final erscheinen – kostenlos im Google Play Store zum Download bereit gestellt wird.

