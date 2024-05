Die Eckdaten zur kommenden iPhone 16 Familie hat Apple längst festgelegt, schließlich wird diese in rund vier Monaten angekündigt. Nur noch im absoluten Ausnahmefall wird der Hersteller Änderungen vornehmen. An der Gehäuse- und Displaygröße wird es keine Anpassungen mehr geben, da dieses ein größeres Re-Design erfordern. Letzte Gerüchten zufolge setzt der Hersteller beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max auf größere Displays. 6,3 Zoll und 6,9 Zoll werden kolportiert. Entsprechende Dummys sind in den letzten Wochen aufgetaucht. Nun gibt es einen interessanten Größenvergleich, der zeigt, wieviel größer die Geräte im Vergleich zu ihren Vorgängern werden.

Fotos: Soviel größer ist das iPhone 16 Pro Max

Im Vorfeld einer iPhone-Ankündigung tauchen regelmäßig Dummys auf, die die tatsächlichen Abmessungen des Produkts verkörpern. So haben unter anderem Zubehörhersteller die Möglichkeit, sich auf die Markteinführung vorzubereiten. Leaker Majin Bu zeigt nun auf X ein echtes iPhone 15 Pro Max und vergleicht dieses mit einem Dummy des iPhone 16 Pro Max.

Beim iPhone 15 Pro Max setzt Apple auf ein 6,7 Zoll Display, das iPhone 16 Pro Max soll eine Bildschirmgröße von 6,9 Zoll aufweisen. Der Unterschied beträgt gerade einmal 0,2 Zoll oder 0,5cm. Wie wirkt sich das aus?

Die eingebundenen Fotos zeigen, dass das iPhone 16 Pro Max tatsächlich nicht viel größer als das iPhone 15 Pro Max sein wird. Wenn man die Geräte nebeneinander betrachtet, erkennt man zwar einen Unterschied, allerdings fällt dieser kaum ins Gewicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese minimale Vergrößerung auf die Benutzeroberfläche auswirkt. Fraglich ist aktuell auch noch, ob Apple den Rahmen um das Display dünner als beim iPhone 15 Pro Max konzipiert.

Welche Gerüchte werden dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max neben den größeren Displays noch nachgesagt? Es heißt, dass Apple auf einen A18 Pro Chip, eine neue Aufnahmetaste, schnelleres WLAN und 5G und eine 48MP Ultraweitwinkelkamera setzt. Beim iPhone 16 Pro soll wie beim Max-Modell auch ein 5-fach Teleobjektiv zum Einsatz kommen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren