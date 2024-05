Anlässlich des Marktstarts des M4 iPad Pro und M2 iPad Air veröffentlichte Fast Company ein Interview mit Apple-Managern, bei dem Apples fortlaufende Arbeit an dem iPad näher beleuchtet wird. Dabei zeigt sich, dass das Unternehmen die Vision eines „magischen Stücks Glas“ perfektionieren möchte. Mit der Einführung des neuen iPad Pro mit dem M4 Chip und einem Tandem-OLED-Display kommt Apple diesem Ziel einen Schritt näher.

Ein neues Kapitel für das iPad Pro

Mit dem neuen iPad Pro, dem bisher dünnsten Gerät des Unternehmens, unterstreicht Apple sein Bestreben, das iPad schlicht und dennoch leistungsstark zu gestalten. Senior VP of Worldwide Marketing, Greg Joswiak, und Senior VP of Hardware Engineering, John Ternus, gaben gegenüber Fast Company einige Einblicke in die Entwicklung des iPad Pro.

„Wir hatten schon immer die Vision, dass das iPad eine magische Glasscheibe ist, mit der man direkt mit den Inhalten interagieren kann“, erklärte Ternus. „Mit dem neuen iPad Pro wollten wir die Grenzen der kompromisslos dünnen und leichten Bauweise verschieben. Wir haben das beste Display, das wir je in ein iPad eingebaut haben. Wir haben die beste Leistung, die wir je in ein iPad gesteckt haben. Wir haben keine Abstriche bei der Batterielaufzeit oder der Haltbarkeit gemacht, und wir denken, dass dies das ultimative iPad-Erlebnis ausmacht.“

Das Herzstück des neuen iPad Pro ist sein M4 Chip, der für die verbesserte Leistung und das schlanke Design verantwortlich ist. Während ältere Modelle weiterhin effizient sind, ermöglichen die Fähigkeiten des M4 Chips dem neuen iPad Pro einen dünneren, leichteren Formfaktor.

Im Jahr 2024 bleibt das Thema „künstliche Intelligenz“ bei der Vorstellung eines großen Technologieprodukts natürlich nicht unerwähnt. Diese Technologie und die Untergruppe, die als maschinelles Lernen bekannt ist, wurde bei Apples Vorstellung des iPad Pro ausgiebig thematisiert. In Kombination mit schnellerer Speicher­bandbreite, Beschleunigern für maschinelles Lernen in der CPU und einer hoch­leistungs­fähigen GPU macht der M4 das neue iPad Pro zu einem unfassbar leistungsstarken Gerät für künstliche Intelligenz.

Neben der Anpreisung der KI-Fähigkeiten der Neural Engine des M4 wiesen die Apple-Manager im Interview auch auf einige der iPad-Elemente hin, die bereits KI enthalten, darunter die Live-Texterfassung, die intelligente Webcam-Erfassung, Center Stage und Funktionen in Apps wie Photomator und dem Apple-eigenen Audio-Editor Logic Pro.

Das iPad soll kein Mac-Ersatz sein

Apple will mit dem iPad nicht den Mac ersetzen. Trotz der Spekulationen über eine Konkurrenz zwischen iPad und Mac sieht Apple die Geräte als komplementäre Werkzeuge. Joswiak merkte an, dass viele Nutzer beide Geräte besitzen und jedes dort einsetzen, wo es am sinnvollsten ist. Die Entwicklung des iPad verschiebt weiterhin die Grenzen dessen, was ein so mobiles Gerät leisten kann.

„Tatsache ist, dass die Mehrheit der Mac-Kunden ein iPad besitzt und beide Geräte verwendet.“

Es ist selten, dass Apple solche Details zu seinen Geräteverkäufen und Kundenmustern liefert. Aus den Quartalsergebnissen ist ersichtlich, dass das iPad in der Regel mehr Einheiten verkauft als der Mac, aber Apple gibt normalerweise nicht bekannt, ob die Käufer eines Mac oder iPad bereits eines oder mehrere andere Geräte des Unternehmens besitzen. Jetzt haben wir einen Einblick über das durchschnittliche Kundenprofil der Mac- und iPad-Käufer.

Die Tatsache, dass Apple weiß, dass die Mehrheit seiner Mac-Kunden auch ein iPad besitzt, hat sich zweifelsohne auf die interne Entwicklung des iPad ausgewirkt. Ein macOS auf dem iPad werden wir wohl dennoch nicht sehen. Wenn iPad-Besitzer kostenlos Zugang zu macOS erhalten, werden die Mac-Verkaufszahlen zweifelsohne einen schweren Schlag erhalten.

Das iPad ist kein Tablet

Joswiak und Ternus schwärmten nicht nur von den neuen iPads, das Gespräch mit ihnen war auch eine Gelegenheit, sich darüber zu informieren, was ein iPad eigentlich genau ist. Heute gibt es Tablets mit Windows, Android oder ChromeOS, von denen einige auf Hardware basieren, die konzeptionell in die gleiche Richtung wie ein iPad geht.

Doch trotz früher Vorhersagen, dass iPad-ähnliche Produkte PCs in ihrer herkömmlichen Form verdrängen könnten, hat sich herausgestellt, dass das iPad – mit seiner reichhaltigen Bibliothek von Apps, die für die Interaktion auf einem großen Bildschirm mit Berührungseingabe entwickelt wurden – in eine eigene Kategorie fällt.

„Ich zögere, es ein Tablet zu nennen, weil Tablets einfach Mist sind und iPads nicht“, stellt Joswiak klar.

Fest steht, dass Apple noch nicht fertig mit der Entwicklung seines Traum-iPads ist und wir uns noch auf viele Neuerungen freuen können, bis wir die „magische Glasscheibe“ in den Händen halten.

