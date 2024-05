Anfang letzter Woche hat Apple unter anderem das neue iPad Pro mit M4-Chip vorgestellt. Seitdem lassen sich die Geräte auch bestellen. Den Verkaufsstart feierte das Gerät am gestrigen Mittwoch. Wie sich nun zeigt, wird das iPad Pro mit einem farblich passendem USB-C ausgeliefert. Zudem hat Apple den deutschen Werbespot zum neuen High-End-iPad veröffentlicht.

M4 iPad Pro wird mit farblich passendem USB-Kabel ausgeliefert

Das neue M4 iPad Pro ist da. Die Geräte konnten seit letzter Woche vorbestellt werden und werden seit gestern an Kunden ausgeliefert. Zudem landen diese vor Ort in den Apple Stores sowie bei Apple Händler.

Bei der Anschaffung müsst ihr euch nicht nur für eine Displaygröße (11 Zoll oder 13 Zoll), eine Speichergröße (256GB, 512GB, 1TB oder 2TB) sowie ein Displayglas (Standardglas oder Nanotexturglas), sondern auch für eine Farbe (Silber oder Space Schwarz) entscheiden.

In Abhängigkeit der Farbe für das eigentliche iPad Pro erhaltet ihr das farblich passende USB-C Ladekabel. Entscheidet ihr euch beispielsweise für das Modell in Space Schwarz, so ist auch das USB-C Ladekabel in Space Schwarz.

Deutscher Werbespot ist da

Im Rahmen der „Let Loose“-Keynote hatte Apple einen Werbespot gezeigt. Dieser wurde nun lokalisiert und steht nun auch im deutschen YouTube-Kanal des Unternehmens bereit. Vermutlich wird dieser auch zeitnah im TV laufen.

