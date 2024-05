Netflix hat bekannt gegeben, dass mittlerweile 40 Millionen Anwender auf das „Standard-Abo mit Werbung“ setzen. Vor einem Jahr waren es „nur“ 5 Millionen Nutzer. Die große Mehrheit setzt allerdings nach wie vor auf eine Abo-Stufe ohne Werbeeinblendungen.

Netflix: 40 Millionen Anwender nutzen das „Standard-Abo mit Werbung“

Viele Jahre lang scheute sich Netflix davor, ein Abo-Modell mit Werbeeinblendungen anzubieten. Nachdem die Nutzerzahlen stagnierten und kurzzeitig zurückgingen, was zur Folge hatte, dass sich die Umsätze nicht so entwickelten, wie es sich das Unternehmen erhofft hatte, legte der Video-Streaming-Dienst Ende 2022 ein „Standard-Abo mit Werbung“ auf und führte dieses Schritt für Schritt in verschiedenen Ländern ein.

Das „Standard-Abo mit Werbung“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Im Rahmen seiner Upfront-Präsentation bestätigte Netflix nun 40 Millionen aktive Nutzer des werbefinanzierten Abo-Modells. Dies könnte daran liegen, dass die werbefreien Abo-Stufen zuletzt mehrfach im Preis angestiegen sind. Hierzulande werden für das Premium-Abo 19,99 Euro monatlich fällig. Für das Standard-Abo müsst ihr 13,99 Euro pro Monat berappen und für das „Standard-Abo mit Werbung“ werden nur 4,99 Euro monatlich fällig.

Weiter gab Netflix zu verstehen, dass mehr als 40 Prozent aller Neuanmeldungen in Ländern, in denen das werbefinanzierte Abo angeboten wird, auf diesen entfallen. Mehr als 70 Prozent der Nutzer des „Standard-Abos mit Werbung“ schauen sich mehr als 10 Stunden pro Monat Netflix-Inhalte an.

