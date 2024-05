Zum Wochenende erwartet uns eine neue 99 Cent Leih-Aktion von Amazon Prime Video, bei der Prime-Mitglieder wieder einige Hits günstig leihen können. Unter den verfügbaren Filmen befinden sich Actionkracher wie „Rebel“ und „DogMan“. Wer sich einen gemütlichen Filmabend wünscht, für den könnte „Die einfachen Dinge“ genau das Richtige sein. Für die ganze Familie bietet sich „Raus aus dem Teich“ an.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Die Auswahl ist mit über 300 Filmen wieder sehr groß und vielseitig, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Es gibt viele Klassiker, aber auch neuere Filme. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Rebel (Action/Drama – IMDb 7,4)

„Packendes Kriegsdrama von den Regisseuren von „Bad Boys for Life“ nach wahren Begebenheiten: Der kleinkriminelle Rapper Kamal flüchtet vor der Polizei nach Syrien, wo er sich den Terroristen des IS anschließt. Als Kameramann filmt er die blutige Schreckensherrschaft – bis er zu zweifeln beginnt. Doch der IS hat bereits seinen kleinen Bruder im Visier. Es folgt eine Reise ins Herz der Finsternis.“

Fallende Blätter (Komödie/Drama – IMDb 7,3)

„Im modernen Helsinki treffen sich Ansa und Holappa, zwei einsame Seelen auf der Suche nach der ersten Liebe, zufällig in einer Karaoke-Bar. Auf ihrem Weg zum Glück stoßen sie jedoch auf zahlreiche Hindernisse – von verlorenen Telefonnummern über Alkoholismus bis hin zu einem charmanten Straßenhund.“

Wochenendrebellen (Komödie/Drama – IMDb 7,2)

„Um den Schulwechsel von dem Asperger-Autisten Jason auf eine Förderschule zu umgehen, schließen Vater und Sohn einen Pakt: Der Junge verspricht, sich nicht mehr von anderen ärgern zu lassen, wenn Mirco ihm hilft seinen Lieblings-Fußballverein zu finden. Die Kriterien sind jedoch sehr spezifisch und er möchte die Vereine live sehen, was die beiden auf eine gemeinsame Reise durch Deutschland führt.“

Heimat Natur (Dokumentation – IMDb 7,6)

„Heimat ist da, wo wir aufwachsen oder uns dauerhaft niederlassen. Und diese Heimat ist stets auch von Natur geprägt. Diese verändert und gestaltet der Mensch heute mehr als jedes Naturgesetz. Heimat Natur ist eine bildgewaltige Reise durch die Natur unserer Heimat, von den Gipfeln der Alpen bis an die Küsten und in die Tiefen von Nord- und Ostsee.“

Dumb Money (Komödie/Drama – IMDb 6,9)

„YouTuber Keith Gill, alias Roaring Kitty, ist Finanzanalyst und untersucht in einer für sich selbst erstellten Analyse die Aktie von GameStop und befindet, dass sie unterbewertet sei. Er steckt all seine Ersparnisse in diese eine Aktie und lässt die Außenwelt über Social Media daran teilhaben. Plötzlich gehen seine Beiträge in den sozialen Netzwerken viral und sein Leben ändert sich komplett …“

DogMan (Action – IMDb 6,8)

„Bei einer Verkehrskontrolle wird Doug (Caleb Landry Jones), blutverschmiert und im Abendkleid, am Steuer eines Lastwagens voller Hunde aufgegriffen und festgenommen. Beim Verhör auf der Polizeiwache berichtet er über Ereignisse, die so schockierend sind, dass sie jegliche Vorstellungskraft sprengen …“

Raus aus dem Teich (Animation/Kinder IMDb 6,7)

„Die Entenfamilie Mallard macht sich vom heimischen Teich auf den Weg in den Süden, über New York City geht’s nach Jamaika. Doch ihre gut durchdachten Pläne gehen schief, und die Mallards tauchen unversehens ein in das große, chaotische Abenteuer namens Leben. Dabei lassen sie einige Federn, finden neue Freunde und machen unvergessliche Erfahrungen.“

One for the Road (Komödie/Drama –IMDb 6,5)

„In einer Welt, in der es eher einen Grund braucht nicht zu trinken, ist Mark (Frederick Lau) der ungekrönte König. Scheinbar spielend leicht jongliert er sein Leben zwischen einem fordernden Job als Bauleiter einer Berliner Großbaustelle, ausgelassenen Geschäftsessen und ausufernden Streifzügen durch das Berliner Nachtleben. Als er eines Nachts im Rausch sein Auto umparken will, passiert es: Polizeikontrolle, Schein weg, MPU am Hals. Mark wettet mit seinem besten Freund Nadim (Burak Yiğit), dass er es schafft, solange keinen Alkohol zu trinken, bis er seinen Führerschein wiederbekommt.“

Die einfachen Dinge (Komödie – IMDb 6,4)

„Als Tech-Champion Vincent nach einer Autopanne vom Eigenbrötler Pierre aufgegabelt wird und Zeit auf dessen Hof vor träumerischer Bergkulisse verbringt, muss er sich eingestehen, dass er eine Pause vom Hochleistungsleben braucht. Die einfachen Dinge erzählt von einer besonderen Freundschaft, der heilenden Wirkung sommerlicher Landluft und dem Glück, das abseits vom Großstadtleben zu finden ist.“

Greenland (Action – IMDb 6,4)

„Die Familie von John (Gerard Butler) kämpft im Angesicht einer verheerenden Naturkatastrophe ums Überleben. Während Meteoriten-Fragmente zur Erde fallen, bietet nur ein Bunker in Grönland Schutz.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren