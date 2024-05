Gestern ist das Solarpaket I in Kraft getreten (wir berichteten). Anker hat nun das passende 800W-Update für seinen SOLIX MI80-Wechslerichter veröffentlicht. Damit könnt ihr 800W statt 600W in das heimische Stromnetz einspeisen. Aber auch für Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und Solarbank 2 Plus gibt es gute Nachrichten.

Anker SOLIX Balkonkraftwerke mit Anker SOLIX MI80-Wechselrichter bekommen direkt 800 Watt-Update

„Mehr Solarstrom, weniger Bürokratie“, so die Bundesregierung. Ein Ausfluss aus dem Solarpaket I ist, dass sich die Einspeisegrenze von Balkonkraftwerken von 600W auf 800W erhöht. Hersteller, wie z.B. Anker, hatten monatelang Zeit, sich auf den Tag X vorzubereiten. Nun liefert Anker ab und hat umgehen reagiert. So rollt der Hersteller für alle Nutzer des Anker SOLIX MI80-Wechselrichters das lang erwartete Update auf die 800 Watt aus.

So funktioniert es

Alle Nutzer eines Anker SOLIX-Systems mit dem MI80-Wechselrichter sollten bereits automatisch das Update bekommen haben.

Das lässt sich ganz einfach überprüfen:

Öffnet die Anker-App und wählt den MI80-Wechselrichter in der Übersicht aus.

Klickt oben rechts auf das „Einstellungen“-Symbol.

Die „Einstellungen“-Übersicht zeigt neben diversen Werten im zweiten Punkt die „Maximale Ausgangsleistung“ an. Im Normalfall sollte hier die neue Höchstgrenze von 800 Watt bereits enthalten und sichtbar sein. Ihr müsst nichts weitern tun und genießt mehr Sonne noch mehr Energie in eurem Haushalt.

Hinweis: Sollte das Update bei euch über Nacht nicht automatisch ausgeführt worden sein, entfernt das Stromkabel des Wechselrichters für wenige Sekunden vom Stromnetz. Sobald der Wechselrichter wieder mit Energie versorgt wird, ist das Update automatisch freigegeben. Ihr könnt dies wie in Punkt 3. beschrieben anschließend selbst überprüfen.

Infos zu Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und Solarbank 2 Plus

Die neue Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und Solarbank 2 Plus, welche am 22. Mai 2024 und damit bereits in wenigen Tagen mit ihrem integrierten Wechselrichter erscheinen, werden direkt zum Verkaufsstart die neue 800 Watt-Marke nutzen.

