Mit dem Inkrafttreten des Solarpakets I am gestrigen Tag stellen sich Besitzer eines Balkonkraftwerks die Frage, ob ihr Hersteller ein kostenloses 800W Update für den Mikrowechselrichter zur Verfügung stellt. Wir haben unter anderem bei EcoFlow nachgefragt und noch einmal die Bestätigung erhalten, dass das Update in den Startlöchern steht. Ein paar wenige Tage müsst ihr euch allerdings noch gedulden.

EcoFlow: 800W Update für PowerStream-Wechselrichter erscheint am 05. Juni 2024

In den vergangenen Monaten haben wir verschiedene EcoFlow-Produkte getestet. Unter anderem haben wir den PowerStream-Wechselrichter für Balkonkraftwerke näher unter die Lupe genommen.

Von Anfang an hat EcoFlow zu verstehen gegeben, dass das Unternehmen – sobald es die gesetzlichen Grundlagen hergeben – ein 800W-Update für PowerStream zur Verfügung stellt. Das Solarpaket I ist in Kraft getreten und wir haben von EcoFlow einen konkreten Termin genannt bekommen. So stellt EcoFlow am 05. Juni sein 800W-Firmware-Update für PowerStream zur Verfügung. Ab diesem Stichtag könnt ihr 800W statt 600W mit PowerStream ins heimische Stromnetz einspeisen.

