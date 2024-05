Parallel zur Ankündigung der neuen iPad Pro und iPad Air Modelle haben die Analysten von CIRP eine neue Studie zu den iPad-Upgrade-Zyklen von Nutzern veröffentlicht. Demnach behalten diese ihre iPads immer länger, bevor sie auf ein neues iPad upgraden.

iPad: Nutzer behalten ihr Apple-Tablet immer länger

In unseren iPad-Testberichten der letzten Jahre haben wir immer wieder betont, dass die verbauten Prozessoren so leistungsstark sind, dass sie die kommenden Jahren locker überstehen. Diese zeigt sich nun auch in den neusten Zahlen von CIRP wird. Die längeren Upgrade-Zyklen von Nutzern könnten zusätzlich begünstigt worden sein, dass Apple schlicht und einfach in den letzten 1,5 Jahren kein neues iPad-Modell auf den Markt gebracht hat. Dies dürfte eine gewisse Kaufzurückhaltung ausgelöst haben.

Die Analysten schreiben

Käufer neuer iPads haben in den letzten drei Jahren immer länger darauf gewartet, ihre alten iPads zu ersetzen. Wir fragen neue iPad-Käufer, die von einem anderen iPad upgraden, wie lange sie ihr vorheriges iPad hatten. Seit 2022 ist das Alter des Vorgänger-iPad stetig gestiegen. Im letzten 12-Monats-Zeitraum besaßen fast zwei Drittel der neuen iPad-Käufer, die bereits ein iPad besaßen, dieses vorherige Tablet zwei Jahre oder länger. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Jahr 2022, als etwa die Hälfte dieser Käufer ihr altes iPad zwei Jahre oder länger besaßen.

Im Jahr 2022 warteten 28 Prozent der Nutzer drei Jahre oder länger, bis sie sich ein neues iPad angeschafft haben. Bei einer aktuellen Umfrage waren es 40 Prozent. Dies mag zum einen mit der Tatsache zu tun haben, dass Apple lange Zeit keine neuen iPads auf den Markt gebracht hat, und dass aktuell eine generelle Kaufzurückhaltung herrscht.

