Jahr für Jahr stellt sich die Frage, ob Apple die Akkuleistung der neuen iPhone-Modelle erhöht. In den letzten Jahren gab es keine bahnbrechenden Verbesserungen, nichtsdestotrotz konnte Apple die Akkulaufzeit immer mal wieder steigern, Dies liegt unter anderem an energieeffizienteren Chips und Displays sowie an leistungsstärkeren Akkus. In diesem Jahr könnte beim iPhone 16 Pro Max ein Akku mit höherer Energiedichte zum Einsatz kommen.

Kuo: Akku des iPhone 16 Pro Max mit höherer Energiedichte

Analyst Ming Chi Kuo, der in den letzten Jahren bereits mehrfach seine guten Kontakte zur Apple Zulieferkette nachgewiesen hat, meldet sich nun mit einer Einschätzung zum Akku des iPhone 16 Pro Max zu Wort.

Aus der Apple Lieferkette ist Kuo zugetragen worden, dass die Energiedichte (Wh/kg) der Akkuzellen des iPhone 16 Pro Max steigen wird. Dies hat den Vorteil dass die Geräte eine längere Akkulaufzeit bei gleicher Akkugröße besitzen. Bei einer geringeren Akkugröße könnte die gleiche Akkulaufzeit erreicht werden. Durch die Erhöhung der Energiedichte der Batteriezellen erhöht sich die Batterietemperatur im Betrieb. Um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden, setzt Apple erstmals ein Akkugehäuse aus Edelstahl als thermische Lösung ein.

Edelstahl ist bei der Wärmeableitung zwar nicht so effektiv wie Aluminium, aber robuster und weniger anfällig für Korrosion, so dass das Edelstahl-Batteriegehäuse neben der Wärmeableitung auch einen besseren Schutz für den Akku und das iPhone-System bietet. Sollte der neue Akku beim iPhone 16 Pro Max erfolgreich eingesetzt werden, könnte dieser ein Jahr später bei allen vier neuen 2025er Modell verbaut werden, so Kuo

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren