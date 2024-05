Die Indizien verdichten sich, dass der Verkaufsstart von Apple Vision Pro zeitnah für weitere Länder bekannt gegeben wird. Nach wie vor rechnen wir damit, dass der Hersteller aus Cupertino die bevorstehende Worldwide Developers Conference nutzt, um über das Thema zu sprechen. Vorab heißt es nun, dass Apple den Vision Pro Verkaufsstart in Großbritannien, Kanada und und Singapur vorbereitet. Dies dürften jedoch nicht die einzigen Ländern sein, in denen Vision Pro als nächstes startet.

Seit Februar befindet sich Vision Pro in den USA im Handel. Der internationale Verkaufsstart ist nach wie vor noch nicht offiziell angekündigt. Apple CEO Tim Cook lies bis dato nur verlauten, dass das Apple Headset noch dieses Jahr in China eingeführt wird.

Vor wenigen Tagen gab Apple-Insider Mark Gurman zu verstehen, dass Apple den Vision Pro Verkaufsstart in China, Japan, Südkorea, Australien, Frankreich und Deutschland vorbereitet. Nun ergänzte er die drei Länder Großbritannien, Kanada und Singapur. Bei diesen neun Ländern handelt es sich um die neun Länder, die bereits vor ein paar Wochen kolportiert wurden.

Canada, UK and Singapore are in as well for first Apple Vision Pro expansion. https://t.co/NLlfIYdW74

— Mark Gurman (@markgurman) May 18, 2024