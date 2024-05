Berichten zufolge befindet sich Apple in Gesprächen mit TSMC, um sich den exklusiven Bezug von dessen kommenden 2nm-Chipfertigungskapazitäten zu sichern. Damit folgt Apple einer ähnlichen Strategie wie beim 3nm-Prozess und stellt sicher, dass man in der Chiptechnologie an der Spitze bleibt.

Vereinbarung für 2nm-Exklusivität

Einem Bericht von Economic Daily News zufolge besuchte Jeff Williams, COO von Apple, vor kurzem Taiwan, um ein vertrauliches Treffen mit TSMC-Präsident C.C. Wei abzuhalten. Ziel des Besuchs war es, TSMCs fortschrittliche Fertigungskapazitäten, vermutlich den 2nm-Prozess, für Apples hauseigene Chips zu sichern. TrendForce, ein Marktforschungsunternehmen, unterstützt diese Behauptung und unterstreicht die Strategie von Apple, sich die neueste Technologie zu sichern.

TSMC ist Apples exklusiver Chiphersteller für die Prozessoren der A- und M-Serie. Die fortschrittliche Technologie von TSMC hat Apple einen bedeutenden Vorteil auf dem Weltmarkt verschafft. So reservierte Apple beispielsweise 100 Prozent der anfänglichen 3nm-Chipfertigungskapazitäten von TSMC für den A17 Pro-Chip im iPhone 15 Pro, die M3-Chips in den neuesten Macs und den M4-Chip im neuen iPad Pro. Mit diesem Vorgehen stellte Apple sicher, dass das Unternehmen über genügend Kapazitäten verfügt, um seine Produktnachfrage zu befriedigen und gleichzeitig die Konkurrenz in Schach zu halten.

Mit den fortschreitenden Chipfertigungsverfahren können mehr Transistoren auf kleinerem Raum untergebracht werden, was zu Verbesserungen bei Leistung und Effizienz führt. Die Umstellung auf 2nm-Chips soll weitere Verbesserungen bringen, mit prognostizierten Leistungssteigerungen von 10 bis 15 Prozent und einer Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 30 Prozent im Vergleich zum 3nm-Prozess.

Künftige KI-Chips

Die Sicherung von 2nm-Kapazitäten ist für die Zukunftspläne von Apple von entscheidender Bedeutung. Neben Verbraucherprodukten entwickelt Apple einen neuen KI-Chip für Server in Rechenzentren. Dieser Chip soll eine leistungsfähigere Version von Siri unterstützen, die durch eine Partnerschaft mit OpenAI um die ChatGPT-Technologie erweitert wird. Während Apple beabsichtigt, sein eigenes LLM auf dem Gerät laufen zu lassen, werden umfangreichere KI-Funktionen wahrscheinlich eine beträchtliche externe Verarbeitungsleistung erfordern.

Apple ist der größte Kunde von TSMC und wird dies voraussichtlich auch bleiben. Die Partnerschaft verläuft für Apple und auch TSMC äußerst positiv. Apple erhält die wahrscheinlich fortschrittlichste Halbleiter-Technik, und TSMC verzeichnet mit Apple als größten Kunden regelmäßig einen beachtlichen Umsatz. Apple hat den Chiphersteller bereits des Öfteren gelobt, weil dieser in der Lage ist, „Massenprodukte in hoher Qualität herzustellen und flexibel gegenüber neuen Technologien ist“.

