Drei Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die Worldwide Developers Conference mit einer Keynote eröffnen wird. Im Rahmen des Special Event wird der Hersteller seine KI-Strategie lüften und aufzeigen, wie das Unternehmen verstärkt in diesem Segment tätig sein wird. Unter anderem wird iOS 18 und somit das kommende iPhone-Betriebssystem von den Neuerungen profitieren.

Mark Gurman von Bloomberg hat über das Wochenende die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem geht er unter anderem auf die AirTags 2 und die Mac-Familie ein. Aber auch iOS 18 und Siri werden thematisiert.

Gurman schreibt

Im Rahmen seiner Änderungen wird das Unternehmen die Sprachfunktionen von Siri verbessern, um eine bessere Konversation zu ermöglichen, und Funktionen hinzufügen, die Benutzern bei ihrem täglichen Leben helfen – ein Ansatz, den es „proaktive Intelligenz“ nennt.

Dazu gehören Dienste wie das automatische Zusammenfassen von Benachrichtigungen von Ihrem iPhone, das Bereitstellen einer schnellen Zusammenfassung von Nachrichtenartikeln und das Transkribieren von Sprachnotizen sowie die Verbesserung bestehender Funktionen, die Ihren Kalender automatisch ausfüllen und Apps vorschlagen. Es wird auch einige Verbesserungen an Fotos in Form einer KI-basierten Bearbeitung geben, aber keine dieser Funktionen wird diejenigen beeindrucken, die in den letzten Monaten KI in den Apps von Adobe Inc. verwendet haben.