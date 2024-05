Apple hat in den letzten Jahren einen immer größeren Fokus auf das hauseigene Trade In-Programm gelegt, bei dem Nutzer dazu ermutigt werden, ihre alten iPhones, iPads, Macs und Apple Watches gegen eine Gutschrift für ein neues Gerät einzutauschen. Die Höhe der Gutschrift hängt vom jeweiligen Gerät und dessen Zustand ab. Jetzt können sich Kunden aus den USA und Kanada über eine Aktion freuen, bei der eine etwas höhere Gutschrift für das iPhone erfolgt.

Inzahlungnahme bei Apple

Bloombergs Mark Gurman berichtete bereits vor dem Start der Aktion, dass ein erhöhtes Trade In-Angebot in den USA und Kanada geplant ist. Gurman berichtete jedoch, dass die erhöhte Gutschrift nur für den Kauf des iPhone 15 gelten würde. Die offiziellen Bedingungen deuten nun darauf hin, dass der Bonus für den Kauf jedes neuen iPhones gilt, nicht nur für die 15er-Reihe. Letztendlich bleibt die Hoffnung, dass Apple in naher Zukunft eine vergleichbare Aktion in weiteren Ländern durchführt.

Die aktuelle Aktion läuft bis zum 3. Juni und bedeutet, dass jeder, der sein bestehendes iPhone 11 oder neuer eintauscht, mehr Geld auf den Preis eines neuen iPhones abgezogen bekommt. Wie ihr anhand einiger der neuen Inzahlungnahmewerte unten sehen könnt, sind die zusätzlichen Inzahlungnahmebeträge nicht signifikant erhöht worden. In den USA sehen die Trade In-Angebote beispielsweise folgendermaßen aus:

iPhone 14 Pro Max: Bis zu 650 USD (gegenüber 630 USD)

iPhone 14 Pro: Bis zu 530 USD (gegenüber 520 USD)

iPhone 14 Plus: Bis zu 430 USD (gegenüber 420 USD)

iPhone 14: Bis zu 380 USD (gegenüber 370 USD)

iPhone 13 Pro Max: Bis zu 460 USD (gegenüber 450 USD)

iPhone 13 Pro: Bis zu 380 USD (gegenüber 370 USD)

iPhone 13: Bis zu 320 USD (gegenüber 300 USD)

iPhone 13 mini: Bis zu 300 USD (gegenüber 270 USD)

iPhone SE (3. Generation): Bis zu 170 USD (gegenüber 160 USD)

Zum Vergleich, so sehen die aktuellen Eintauschwerte in Deutschland aus:

iPhone 14 Pro Max: Bis zu 770 Euro

iPhone 14 Pro: Bis zu 670 Euro

iPhone 14 Plus: Bis zu 510 Euro

iPhone 14: Bis zu 480 Euro

iPhone 13 Pro Max: Bis zu 550 Euro

iPhone 13 Pro: Bis zu 490 Euro

iPhone 13: Bis zu 360 Euro

iPhone 13 mini: Bis zu 310 Euro

iPhone SE (3. Generation): Bis zu 220 Euro

Die vollständige Liste für Deutschland findet ihr auf der „Apple Trade In“-Webseite.

Möchtet ihr einen höheren Verkaufspreis erzielen, so verkauft ihr euer Apple-Produkt besser privat. Kommt euch die komfortable Abwicklung entgegen, bietet sich „Apple Trade In“ an. In jedem Fall kann es nicht verkehrt sein, die Möglichkeiten und die prognostizierten Preise zu vergleichen. Dabei lohnt sich auch ein Blick in Apples Trade In-Angebot für das iPad, den Mac und die Apple Watch.

