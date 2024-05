Apple und Île-de-France Mobilités kooperieren und bringen die Navigo-Fahrkarte in die Apple Wallet-App. So können Kunden auf einfache Art und Weise Tickets für den öffentlichen Nahverkehr in der Region Paris kaufen. Darüberhinaus wird bekannt, dass Apple in Paris auch Nahverkehrsinfos in Echtzeit in Apple Karten verfügbar gemacht hat. So können sich Einheimische und Touristen besser in der Stadt zurechtfinden.

Apple und Île-de-France Mobilités vereinfachen den öffentlichen Nahverkehr in Paris

Die Tatsache, dass Apple und Île-de-France Mobilités die Navigo-Fahrkarte über Apple Wallet bereitstellen, kommt sicherlich nicht aus heiterem Himmel. Im Sommer finden die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt statt und mit der Maßnahme möchte Apple Besuchern eine bequeme und sichere Möglichkeit bieten, die öffentlichen Verkehrsmittel in Paris zu nutzen und die Stadt zu erkunden.

Ab sofort können Nutzer die Navigo-Fahrkarte zu Apple Wallet hinzufügen. Dies geschieht auf die gleiche Art und Weise, wie ihr eine Kreditkarte in Apple Wallet für Apple Pay hinzufügt. Öffnet die Wallet App, tippt auf „Hinzufügen“ (+), wählt „ÖPNV-Karte“ aus und folgt den Anweisungen. Mit einer Navigo-Fahrkarte in Apple Wallet muss man nicht mehr zu einem Fahrkartenautomaten gehen oder eine Navigo-Fahrkarte im Geschäft aufladen, da man jede Fahrkarte über die Île-de-France Mobilités-App für iOS kaufen oder in Apple Wallet auswählen kann. Fahrgäste können t+, t+ zum ermäßigten Preis, OrlyBus, RoissyBus und Navigo-Tageskarten in Apple Wallet kaufen, indem sie ihre Navigo-Fahrkarte auswählen, auf „Mehr (…)“ tippen und „Fahrkarten kaufen“ auswählen.

Tap to Ride mit der Navigo-Fahrkarte in Apple Wallet

Die Navigo-Fahrkarten in Apple Wallet machen das Pendeln einfach und bequem. Ihr wählt einfach eure Navigo-Fahrkarte in Apple Wallet aus und klickt zweimal auf die seitliche Taste des iPhone. Wenn man Expressmodus aktiviert hat, muss man nur das iPhone oder die Apple Watch in die Nähe eines Lesegeräts halten, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Paris fahren zu können, ohne den Ruhezustand des Geräts zu beenden oder das Gerät zu entsperren. Dank der Energiereserve des iPhone können Anwender, deren Gerät aufgeladen werden muss, trotzdem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.

An dieser Stelle macht Apple noch einmal explizit auf den Datenschutz und die Sicherheit aufmerksam. So werden beispielsweise die Karteninformationen verschlüsselt und sicher im Secure Element gespeichert,

Nahverkehrsinformationen in Echtzeit in Apple Karten

Ebenfalls seit dieser Woche sind in Apple Karten Nahverkehrsinformationen in Echtzeit für die Pariser Metro, RER, Pariser Straßenbahn, RATP-Busse und mehr verfügbar. Mit den Nahverkehrsinformationen in Echtzeit in Apple Karten kann man in Paris detaillierte Fahrpläne, aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie Umsteigemöglichkeiten sehen, um eine Fahrt zu planen. Zusätzlich bietet Apple Karten Anwendern in Paris ab sofort auch wichtige Echtzeitinformationen über den öffentlichen Nahverkehr, wie beispielsweise Ausfälle und Verspätungen.

