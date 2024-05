Eine Woche nach der Freigabe von tvOS 17.5 stellt Apple nun ein kleines tvOS 17.5.1 Update zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, was sich in dieser Version geändert hat.

tvOS 17.5.1 ist da

Ab sofort kann tvOS 17.5.1 heruntergeladen werden. In gewohnter Manier könnt ihr tvOS 17 bequem über AppleTV -> Einstellungen -> System -> Softwareupdates -> „Software aktualisieren“ installieren.

Im Vergleich zu anderen Betriebssystem-Updates sind tvOS-Updates oft von geringem Umfang und konzentrieren sich auf Fehlerbehebungen und andere kleine Verbesserungen. Wir wissen nicht, was in dem Update neu ist, aber es könnte den gleichen Fotos-Fehler beheben, der gestern in iOS 17.5.1 behoben wurde.

So gab es von vereinzelten Nutzern Beschwerden von iPhone- und iPad-Nutzern, die ihre alten, gelöschten Fotos nach der Installation des Updates iOS 17.5 wieder auftauchen sahen. Bilder, die teilweise bereits vor mehreren Jahren gelöscht wurden, tauchten wieder auf, was zu Verwirrung und Sorge über die Ursache führte. Die Informationen von Apple deuten darauf hin, dass es sich um ein Problem mit der Datenbank gehandelt hat.

