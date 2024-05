Im Herbst letzten Jahres haben Nanoleaf und die kanadische Designmarke Umbra eine Kooperation bekannt gegeben. Ausfluss dieser Partnerschaft ist „Umbra Cono powered by Nanoleaf“. Dabei handelt es sich um eine smarte Tischleuchte, die mit Matter kompatibel ist, und farbliche Akzente in die heimischen vier Wände oder zum Beispiel auf eure Terrasse bringt. Wir haben uns die Designer-Lampe etwas näher angeguckt und diese getestet.

Nanoleaf Umbra Cono: Designer-Lampe im Test

Zuletzt hatten wir uns mit der smarten Weihnachts-Lichterkette von Nanoleaf beschäftigt und diese Ende letzten Jahres ausführlich getestet. Das Wort „Weihnachts-“ kann man definitiv bei der Beschreibung der Lichterkette streichen. Diese könnt ihr natürlich nicht nur benutzen, um euren Weihnachtsbaum in Szene zu setzen, sondern auch um ganzjährig Lichts ins Haus, den Wintergarten, die Gartenhütte oder wohin auch immer zu bringen.

-> Hier geht es direkt in den Nanoleaf Online Store

Nun haben wir uns der Partnerschaft zwischen Nanoleaf und Umbra gewidmet. Beide Unternehmen sind in Toronto (Kanada) ansässig und für ihre modernen sowie intelligente Designs bekannt. Bei der Kooperation dürften die kurzen Wege zwischen den beiden Unternehmen sicherlich von Vorteil gewesen sein.

Allgemein

Bei Nanoleaf Umbra Cono handelt es sich um eine tragbare, smarte Tischlampe, die es euch ermöglicht, die Lampe in verschiedensten Positionen zu verwenden. Ihr könnt sie klassisch aufrecht hinstellen, sie auf die Seite hinlegen oder auch auf den Kopf stellen, so seid ihr bei jedem Standort flexibel und könnt die Tischlampe so verwenden, wie es die Örtlichkeit verlangt. Egal, wo ihr die Lampe platziert, schafft ihr mit dieser die perfekte Atmosphäre. Zur Auswahl stehen die Gehäusefarben Grau und Sierra (Orange).

Nanoleaf Umbra Cono ermöglicht euch 16 Millionen Farben und dimmbare Weißtöne. Die Dimmbarkeit kann von 1 Prozent bis 100 Prozent individuell festgelegt werden. Möchte ihr etwas dezent und nur minimal beleuchten, so wählt ihr eine dunkle Einstellung. Benötigt ihr aus welchen Gründen auch immer, so so nutzt ihr die vollen 100 Prozent. Der integrierte Akku bietet bis zu 5 Stunden Laufzeit. Diese Dauer konnten wir bei einer mittleren Helligkeit Problem erreichen. Über den integrierten USB-C Anschluss wird die Lampe wieder aufgeladen. Im Lieferumfang inbegriffen sind ein USB-A auf USB-C Kabel. Warum sich der Hersteller nicht für ein USB-C auf USB-C Kabel entschieden hat. entzieht sich unterster Kenntnis. Vielleicht hat man hier der Tatsache Rechnung getragen, dass USB-A Ladegeräte bzw. -buchsen (noch) stärker verbreitet sind.

Installation

Die Installation ist im Grunde überhaupt kein Problem. Wir haben den Einstieg über die Nanoleaf-App genommen. App gestartet, „Mehr“ -> „Meine Geräte“ aufgerufen und das kleine „+“ angeklickt, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Nun müsst ihr den zugehörigen QR-Code abscannen und euch mit zwei, drei Klicks durch die Installation hangeln. Unter anderem definiert ihr noch einen Raum, wo ihr die Lampe platziert.

Während der Einrichtung erfolgte bei uns noch ein Softwareupdate. Soweit so gut. Allerdings bekamen wir Nanoleaf Umbra Cono beim besten Willen nicht in Apple Home integriert. Schlussendlich mussten wir einen Hardreset der Lampe durchführen (zweimal schnell hintereinander den Button an der Lampe berühren und anschließend ca. 10 Sekunden lang den Finger auf der Berührungstaste belassen, bis die Lampe dreimal rot aufleuchtet). Anschließend mussten wir Nanoleaf Umbra Cono erneut über die Nanoleaf-App einrichten und nun war die Integration in Apple Home überhaupt kein Problem. Warum es zu dieser Ungereimtheit gekommen ist? Keine Ahnung. Seitdem funktioniert die smarte Lampe reibungslos.

Technische Details

Abmessungen: 14,2 x 14,2 x 14,6cm

Lände des mitgelieferten USB-A auf USB-C Kabels: 1,5m

Durchschnittliche Helligkeit: 130 Lumen

Farbtemperatur: 2700-6500 K

Farbkanal-Konfiguration: RGBW

Farbfähigkeit: Mehr als 16 Millionen (Farben und einstellbare Weißtöne)

Farbwiedergabeindex (CRI): >90

Eingangsspannung: DC 5V

Lebensdauer: 25000 Stunden

Batterie-Laufzeit: bis zu 5 Stunden wenn nicht an das Netzteil angesteckt

Betriebstemperatur: 0 ℃ bis 40 ℃

Steuerung

Nanoleaf-App: Kontrolle über die Nanoleaf App (Android & iOS) (Smartphone oder Tablet) via Bluetooth oder mit der Nanoleaf Desktop App (Thread Border Router notwendig).

Smart-Home-Ökosysteme: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa (Hier gilt zu beachten, dass ein Matter kompatibler Smart Home Hub und Thread Border Router notwendig sind, um das Produkt mit einem Smart Home Ökosystem zu verbinden.)

Manuelle Steuerung: Berührungstaste direkt an der Tischlampe

Dimmbarkeit: Ja (1% bis 100%)

Drahtloses Protokoll: Bluetooth (kein Hub notwendig) oder Thread

Mit Thread kompatible Border-Router: Nanoleaf Shapes, Lines and Elements (Firmware 8.5.2+)

Es werde Licht!

Wie bereits beschrieben, habt ihr mehrere Möglichkeiten zur Steuerung der Lampe. Ihr könnte die Nanoleaf-App, euer Smart-Home-Ökosystem, einen Sprachassistenten oder die Berührungstaste direkt am Gerät nutzen. Hier bleibt euch selbst überlassen, welchen Weg ihr geht. Wir haben festgestellt, dass wir je nach Situation mal die Nanoleaf-App, mal Siri, mal Apple Home und mal die Berührungstaste verwenden. Je nach Lust und Laune. Man hat alle Optionen.

„Alle Optionen“ ist auch das richtige Stichwort für die Platzierung der Lampe. Durch das kompakte und leichte Design könnt ihr Umbra Cono vielseitig einsetzen. Auf dem Tisch im Garten bzw. der Terrasse, Im Wohnzimmer auf der Fensterbank, im Esszimmer auf dem Sideboard, im Kinderzimmer auf dem Schränkchen, im Bad auf der Ablage, der Fantasie sind hier keine grenzen gesetzt. Auch könnt ihr jede Örtlichkeit dank der über 16 Millionen Farben individuell und je nach Stimmung in Szene setzen.

Alles in allem hinterlässt Nanoleaf Umbra Cono einen sehr guten Eindruck auf uns. Ein leichtes und kabellos Design sorgen dafür, dass ihr die Lampe in verschiedensten Positionen verwenden könnt. Ihr könnt die Lampe aufrecht oder auf den Kopf stellen oder seitlich liegend platzieren. Die Steuerung funktionierte in unserem Test nahezu in Echtzeit. Sobald man in der App oder per Siri einen Befehl erteilt hat, kann man die Reaktionen der Lampe live mitverfolgen. Eine Verzögerung zwischen Befehl und Ausführung konnten wir nicht feststellen. Bis auf das kleine Problem während der Installation funktioniert die Lampe ohne Fehl und Tadel.

Preis & Verfügbarkeit

Die tragbare smarte Tischlampe Nanoleaf Umbra Cono ist zum Preis von 110 Euro erhältlich. Sowohl das Modell in Grau, als auch das Modell in Sierra (Orange) ist sofort lieferbar.

-> Hier findet ihr Nanoleaf Umbra Cono im Nanoleaf Online Store

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren