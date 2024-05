Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Ende des Nebenkostenprivilegs zu. Zum Ende der Kabel-TV-Pflicht am 01.07.2024 bietet waipu.tv Neukunden ein Rundum-Sorglos-Paket für den Wechsel an. Ihr erhaltet 1 Jahr waiput.tv Perfect Plus inkl. 4K Stick für einmalig nur 59,99 Euro.

waiput.tv Perfect Plus: 1 Jahr inkl. 4K Stick einmalig nur 59,99 Euro

Ab sofort und zeitlich befristet legt wapipu.tv einen Mega-Deal auf, mit dem ihr eine Kostenersparnis von 155 Euro habt. Im Rahmen dieser Aktion bietet waipu.tv ein ganzes Jahr modernstes Premium-Fernsehen mit dem Perfect Plus-TV-Paket und einen waipu.tv 4K Stick für einen unschlagbaren Preis von einmalig 59,99 Euro. Der Vollständigkeit halbe sei gesagt, dass noch 4,99 Euro Versandkosten anfallen.

waipu.tv bietet mit dem Perfect Plus-Paket mehr als 250 HD-Sender (inkl. allen klassischen Sendern wie ARD, ZDF, RTL, ProSieben usw.), davon über 70 Pay-TV-Sender. Ergänzt wird das Angebot durch die waiputhek mit über 30.000 Filmen und Serien auf Abruf. Außerdem stehen den Nutzern 100 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung, um Lieblingsfilme und -serien aufzunehmen und zu einem beliebigen Zeitpunkt abzuspielen. Das Angebot kann parallel auf vier verschiedenen Geräten gleichzeitig abgerufen werden, so dass der ganze Haushalt mit bestem Entertainment versorgt wird.

Um euch den Wechsel zu IPTV besonders einfach zu gestalten, erhaltet ihr bei diesem Angebot den waipu.tv den 4K-Stick kostenlos dabei. Die Installation ist kinderleicht. Dabei ist der 4K-Stick nicht nur für die Nutzung von waipu.tv optimiert, es können auch alle bekannten anderen Apps, wie z.B. Netflix oder WOW mit dem Stick genutzt werden.

-> Hier geht es zum waipu.tv Bundle

