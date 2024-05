Sonos hat vor wenigen Augenblicken den Sonos Ace vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen neuen Over-Ear-Kopfhörer mit verlustfreiem 3D-Audio, aktiver Geräuschunterdrückung, Aware Modus und Heimkino-Erlebnis dank TrueCinema-Technologie. Der neue Sonos Ace ist ab dem 5. Juni 2024 für 499,00 Euro in den Farben Schwarz und Soft Weiß erhältlich.

Sonos kündigt Sonos Ace an

In den letzten Tagen teaserte Sonos eine Produktankündigung für den heutigen Dienstag an. Soeben lüftete der Hersteller das Geheimnis und kündigte die Markteinführung von Sonos Ace an. Mehrere Jahre lang hatte der Hersteller an dem Produkt gearbeitet und nun ist es endlich soweit, das Ergebnis mit der Außenwelt zu teilen.

Der neue Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth bietet verlustfreies 3D-Audio, eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Aware Modus, sowie ein mitreißendes Heimkino-Erlebnis mit der neuen TrueCinema Technologie von Sonos. Sonos setzt auf Bluetooth 5.4 und bietet verlustfreies Audio über Bluetooth mit einem unterstützten Gerät mit Qualcomm Snapdragon Sound aptX Lossless oder per USB-C-Verbindung.

Übersicht

Großartiger HiFi Sound: Die zwei speziell entwickelten Treiber des Sonos Ace geben jede Frequenz mit höchster Präzision und Klarheit wieder, sodass Nutzer Lieblingssongs, bevorzugte Podcasts oder Telefonate noch intensiver erleben.

Das ganz persönliche Kino: Sonos Ace bietet ein mitreißendes Surround Sound Heimkino- Erlebnis, ohne dass andere Personen im Haushalt gestört werden. TV Sound lässt sich mit nur einem Tastendruck von einer kompatiblen Sonos Soundbar zum Sonos Ace wechseln. 3D-Audio mit Dolby Atmos umhüllt Hörer mit dramatisch detailliertem Sound aus allen Richtungen, und dynamisches Head Tracking ermöglicht das Gefühl, Teil der Action zu sein, selbst wenn man den Raum verlässt. Die später in diesem Jahr verfügbare, brandneue TrueCinema Technologie von Sonos analysiert präzise die Umgebung und gibt kompletten Surround Sound wieder – für ein realistisches Erlebnis, mit dem Nutzer vergessen, dass sie Kopfhörer tragen.

Umgebungsgeräusche unterdrücken oder zulassen: Mit der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) wird die individuelle Sound Experience noch persönlicher, oder man aktiviert den Aware Modus, um mitzubekommen, was in der Umgebung geschieht – sei es auf einer belebten Straße oder bei der Arbeit im Büro.

Lange Akkulaufzeit und blitzschnelles Aufladen: Der energieeffiziente Akku bietet mindestens 30 Stunden Hör- oder Sprechzeit. Dank des schnellen Aufladens verpasst niemand auch nur einen Beat. Ein 3-minütiges Aufladen mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel ermöglicht 3 Stunden Akkulaufzeit.

Klingt alles in allem nach einem spannenden Produkt, welches Sonos heute mit Sonos Ace angekündigt hat. Insbesondere dem Heimkino-Erlebnis und der Kombination mit einer Sonos Soundbar werden wir uns im Rahmen eines Testberichts näher widmen. Dabei gehen wir allerdings auch auf den Tragekomfort, die Soundqualität, die Akkulaufzeit und mehr ein. Den Testbericht zum Sonos Ace werden wir in den kommenden Wochen veröffentlichen.

