Sonos Roam 2 ist da. Der Hersteller stellt mit Sonos Ace am heutigen Tag nicht nur seinen ersten Kopfhörer vor, sondern präsentiert auch die zweite Genration seines tragbaren Lautsprechers Roam.

Sonos kündigt Roam 2 an

In den letzten Tagen zeichnete sich bereits ab, dass Sonos zeitnah nicht nur einen Kopfhörer, sondern auch den Roam 2 ankündigen wird. Am heutigen Tag ist es endlich soweit. Die erste Generation des Roam haben wir vor einiger Zeit ausführlich getestet, nun steht die zweite Generation in den Startlöchern.

Nein, Sonos hat den Roam nicht komplett neu erfunden, sondern vielmehr punktuell verbessert. Grundsätzlich handelt es sich beim Roam bzw. Roam 2 um einen ultraportablen, vielseitigen und robusten Speaker, den ihr nahezu überall einsetzen könnt.

Wir haben die wichtigsten Funktionen des Roam 2 für euch im Überblick

Kompakte Größe, starker Sound – Roam 2 liefert satten, detaillierten Sound und Bässe mit der Klarheit, Tiefe und Fülle, die man von einem größeren Speaker erwartet.

Überarbeitetes Design – mit einem eleganten monochromen Logo und separaten, diskreten Tasten für Strom und Bluetooth für eine einfache Bedienung.

Automatisches Trueplay – immer abgestimmt auf das beste Hörerlebnis in jeder Umgebung, verfügbar über Bluetooth und WiFi.

Energie für Abenteuer – bis zu 10 Stunden ununterbrochene Wiedergabe mit einer einzigen Akkuladung und bis zu 10 Tagen Akkulaufzeit im Ruhemodus.

Sofort einsatzbereit – nach dem Auspacken über Bluetooth direkt mit dem Mobilgerät verbinden und unterwegs sofort Musik genießen. Um Roam 2 mit dem restlichen Sonos-System zu verbinden, einfach im WiFi einrichten, sobald man wieder zu Hause ist.

Trotzt den Elementen – staubdicht und vollständig wasserdicht nach IP67-Klassifizierung hält Roam 2 Spritzwasser, Sonne, Schmutz, Sand, Schnee und extremen Temperaturen mit Leichtigkeit stand.

Fünf leuchtende Farben – verfügbar in den Farbvarianten Olive, Sunset, Wave, Schwarz und Weiß; für jeden Stil und jeden Geschmack.

Der Roam 2 lässt sich ab sofort zum Preis von 199 Euro bestellen.

