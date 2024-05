Bevor der Sommer so richtig durchstartet, hat Anker bzw. Ankers Tochterunternehmen – Soundcore – soeben den neuen Soundcore Boom 2 Plus angekündigt. Dieser setzt unter anderem auf die BassUp 2.0-Technologie ud ein stabiles Design für eure Outdoor-Abenteuer. Der Soundcore Boom 2 Plus lässt sich ab sofort zum Preis von 199,99 Euro auf der Soundcore Webseite vorbestellen. Wer besonders schnell ist, erhält mit einer Registrierung auf der soundcore-Webseite die Chance auf einen kostenlosen soundcore Motion 100 Speaker (begrenzte Verfügbarkeit) bei der Bestellung des Boom 2 Plus.

Soundcore Boom 2 Plus ist da

Spontan fallen uns verschiedene Szenarien ein, in denen sich der neue Soundcore Boom 2 Plus idealerweise einsetzen lässt. Wir denken an den eigenen Garten, den Strand bzw. allgemein den Urlaub, die nächste Party, den Ausflug an den See, das Freibad oder die nächste Bollerwagen-Tour. Aber auch in den heimischen vier Wänden oder auf der Terrasse lässt sich dieser sicherlich gut nutzen.

Der Boom 2 Plus bietet eine Leistung von 100 Watt. Wenn BassUp 2.0 aktiviert ist, erhöht der Boom 2 Plus die Ausgangsleistung sogar auf 140 Watt, um Musiktitel mit tiefen Bässen zu unterstützen. Dabei steigern die beiden 4,5-Zoll-Woofer ihre Leistung von jeweils 35 Watt auf 50 Watt, während die beiden 1-Zoll-Hochtöner ihre Leistung im BassUp-Modus von 15 Watt auf 20 Watt erhöhen. Für die härtesten Bass-Tracks verfügt der Boom 2 Plus außerdem über ein Paar Passivradiatoren.

Dabei spricht Anker von einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden (bei 50 Prozent Lautstärke, ausgeschaltetem BassUp und ohne Lichteffekte). Der Lautsprecher verfügt über eine praktische 30-Watt-Schnellladefunktion, somit ist er in nur drei Stunden vollständig aufgeladen. Über den USB-Anschluss bietet der stylische Lautsprecher eine Quelle, um zusätzliche mobile Geräte während des Musikhörens mit Strom zu versorgen. Der Boom 2 Plus ist IPX7-zertifiziert. Damit ist er spritzwassergeschützt und ein richtig guter Schwimmer, der sich durch seine clevere Bauweise stets an der Oberfläche über Wasser hält. Der ergonomisch geformte Griff und ein optionaler Trageriemen machen ihn zum perfekten Weggefährten.

Der Boom 2 Plus verfügt über zwei integrierte Lichter an beiden Enden des Geräts. Sie sorgen für eine Lichtshow, synchron zum Rhythmus der Lieblingsmusik. Die soundcore-App bietet acht Voreinstellungen für die Lightshow-Effekte und ermöglicht es euch, die Farben sowie den Sound individuell über die soundcore-App anzupassen.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue Soundcore Boom 2 Plus lässt sich ab sofort zum Preis von 199,99 Euro über die Soundcore-Webseite vorbestellen. Wer besonders schnell ist, erhält mit einer Registrierung auf der soundcore-Webseite die Chance auf einen kostenlosen soundcore Motion 100 Speaker (begrenzte Verfügbarkeit) bei der Bestellung des Boom 2 Plus. Erhältlich ist das „Bass- Monster“ dann ab dem 5. Juni 2024.

