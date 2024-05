Wir starten in den heutigen Dienstag und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, Geeignet für iPhone... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

Angebot UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...

Angebot UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Charger 3-Port PD Netzteil 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

Angebot UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Angebot Philips Hue White E27 LED Lampen 2-er Pack (800 lm), dimmbare LED Leuchtmittel für das Hue... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...

Angebot Philips Hue White E27 LED Lampen 4-er Pack (800 lm), dimmbare LED Leuchtmittel für das Hue... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler 3-er Pack (1.770 lm), dimmbare Außenleuchten... Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schaffen die...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen 2-er Pack (1100), TESTSIEGER Stiftung Warentest... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für... Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot Nanoleaf Shapes Ultra Black Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare... Vollgepackt mit allen intelligenten Funktionen der Shapes-Reihe, wie Rhythm Music Visualizer, Screen...

Genießen Sie die elegante schwarze Oberfläche, wenn sie ausgeschaltet ist, oder schalten Sie sie...

Angebot Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio.... Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...

Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...

Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku, 1600Wh, LifePo4 Akkus, 6.000 Ladezyklen, Erweiterbar auf... ANPASSBARE KAPAZITÄT: Füge einfach bis zu fünf Erweiterungsakkus für mehr Power hinzu. Einfach...

GESCHÜTZT BEI ALLEN WITTERUNGEN: Dieser Erweiterungsakku ist für Temperaturen von -20°C bis 55°C...

Angebot Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Angebot Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Angebot Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Angebot Apple Watch Series 9 (GPS, 45 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband M/L in... WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

FORTSCHRITTLICHE GESUNDHEITSFEATURES – Behalte deinen Blutsauerstoff im Blick. Mach jederzeit ein...

Angebot Apple Watch SE (2. Generation, 2023) (GPS, 44 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse und Sport Loop... WARUM APPLE WATCH SE – Alles, was du brauchst, um deine Gesundheit zu tracken und motiviert,...

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch SE (2- Generation) mit dem neuesten Sport Loop ist CO₂ neutral....

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​(2022) Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Apple Watch SE (2. Generation, 2023) (GPS, 40 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Silber und... WARUM APPLE WATCH SE – Alles, was du brauchst, um deine Gesundheit zu tracken und motiviert,...

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch SE (2- Generation) mit dem neuesten Sport Loop ist CO₂ neutral.

Angebot Apple Pencil (USB C): Pixelgenaue Präzision, Neigungssensitivität und branchenführende niedrige... WARUM APPLE PENCIL − Mit pixelgenauer Präzision, Neigungssensitivität und niedriger Latenz macht...

KOMPATIBILITÄT – Der Apple Pencil (USB C) funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 12,9" iPad Pro...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit MagSafe Ladecase (2022) 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum

Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst

Angebot Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...

Angebot roborock Qrevo Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation 5500 Pa Saugkraft, 3D-Kartierung,... All-in-One-Andocksystem und die fortschrittlichste Reinigungstechnologien. Vergiss Putzen -...

Doppeldrehmopps, extreme Saugkraft von 5500 Pa. roborock Qrevo Staubsauger Roboter mit Absaugstation...

Angebot Mähroboter Aktionspaket: WORX WA0821 Mährobotergarage inkl. WORX Landroid Vision M600... EINFACHE INSTALLATION OHNE BEGRENZUNGSKABEL: Sobald Sie die Ladestation installiert haben, ist sie...

SCHNELLE & AKTIVE HINDERNISVERMEIDUNG: Dank der KI-Technologie und der Vision Full-HD-Kamera wird...

Angebot Mähroboter Aktionspaket: WORX WA0821 Mährobotergarage inkl. WORX Landroid Vision L1300... EINFACHE INSTALLATION OHNE BEGRENZUNGSKABEL: Sobald Sie die Ladestation installiert haben, ist sie...

SCHNELLE & AKTIVE HINDERNISVERMEIDUNG: Dank der KI-Technologie und der Vision Full-HD-Kamera wird...

Angebot Ring Videotürklingel Kabel (Video Doorbell Wired) | Türklingel mit Kamera, 1080p-HD-Video,... Immer wissen, was vor deiner Haustür los ist: Die festverdrahtete Türklingel mit Kamera, WLAN und...

HD-Auflösung: Die elegante und schlanke Türklingel arbeitet mit 1080p Auflösung bei 155°...

Angebot Ring Spotlight Kamera Plus Akku (Spotlight Cam Plus Battery)| Überwachungskamera aussen mit WLAN,... Das Plus für deine Sicherheit: Du kannst die kabellose Überwachungskamera ganz einfach aussen...

Hohe Audio- und HD-Videoqualität: Die Kamera bietet 1080p-HD-Video mit 140° Sichtfeld und eine...

Angebot Ring Flutlichtkamera Plus Kabel (Floodlight Cam Wired Plus) | Überwachungskamera aussen mit WLAN,... Sicherheit für Haus und Garten: Du kannst die Überwachungskamera ganz einfach aussen installieren....

HD-Auflösung: Die Überwachungskamera nimmt Videos in 1080p Auflösung und mit einem 140°...

Angebot Ring Alarm-Set - S | Alarmanlage für Haus & Wohnung mit WLAN und Sensoren |... Ideal für kleine Wohnungen mit bis zu 60 m² Wohnfläche, beliebig erweiterbar. Für...

Das Ring Alarm-Set S ist eine Alarmanlage mit WLAN für dein Haus oder deine Wohnung. Dieses...

Angebot Blink Outdoor HD-Sicherheitskamera (1 Kamera), Funktionert mit Alexa + Der neue Echo Show 5 (3.... Dieses Bundle enthält 1 von Blink Outdoor HD-Sicherheitskamera (1 Kamera) und 1 von Echo Show 5 (3....

Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Angebot Sonos Arc, Genieße noch mitreißenderes Entertainment mit dem atemberaubend realistischen 3D Sound... HOME CINEMA SOUND : Mit der Sonos Arc Smart Sound Bar können Sie ein Heimkino einrichten und dank...

KOMPAKTES DESIGN: Die kompakte Größe und das schlanke Design der Sonos Arc TV-Soundbar lassen sie...

Angebot Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3 Aufsteckbürsten... Für einen NACHHALTIGEREN VERSAND wird das Produkt in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100% mehr Plaque für 190%...

Angebot eufy Security Kabelgebundene Wall Light Cam S100, Außenleuchte mit Kamera, 2K Überwachung, 1200... All-in-One Wandleuchte mit Kamera: Eine nahtlos integrierte Kamera mit Beleuchtung überwacht den...

Volle 2K HD Auflösung mit einem großen Blickfeld: Livestream und das Videomaterial in voller...

Angebot eufy X10 Pro Omni Saugroboter mit Wischfunktion & Absaugstation, All-in-One-Station, 8.000Pa,... ALL-IN-ONE-STATION FÜR SELBSTÄNDIGE REINIGUNG: Der X10 Pro Omni reinigt die Wischpads mit...

8.000Pa STARKE SAUGKRAFT FÜR TIEFENREINE SAUBERKEIT: Der X10 Pro Omni Staubsauger Roboter saugt...

Angebot Arlo Pro 5 Überwachungskamera Aussen WLAN, 2K+ HDR Video, Kabellos, Verbesserte Farbnachtsicht,... 2K-VIDEO + VERBESSERTE FARB-NACHTSICHT: Unsere Pro 5 bietet 2K-Video in HD-Auflösung und eine...

ÜBERWACHUNGSKAMERA FÜR DEN AUSSENBEREICH, DRAHTLOS + 8 MONATE* AKKU: Die Pro 5 wird mit einem...

Angebot Arlo Sicherheits-Startpaket (Überwachungskamera x2 + Video Türklingel), Kabellos, Full HD,... Dieses Paket umfasst zwei full HD Überwachungskameras und unsere innovative Video-Türklingel, alle...

Einfache Installation: Auspacken und los geht’s mit der neuen Bluetooth-Installation. Die...

Angebot Echo Pop | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und Alexa | Anthrazit ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen Klang, der perfekt...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von...

Angebot Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Fantastischer Sound, Enormer Bass mit Dualen... STABILE VERBINDUNG: Verlasse dich jederzeit auf eine absolut zuverlässige Bluetooth-Verbindung für...

KRAFTVOLLER BASS: Ankers BassUp Technologie deckt Tonleitern selbst im Tiefenbereich detailliert und...

Angebot Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C Netzteil für... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Angebot Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera mit zwei Jahren... Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Entscheide dich für einen 30-tägigen Gratiszeitraum für das Blink-Abonnement, um Videoclips in...

Angebot Blink Video Doorbell, weiß + Sync Module 2, Funktionert mit Alexa + Wir stellen vor: Echo Pop |... Dieses Bundle enthält 1 von Blink Video Doorbell, weiß + Sync Module 2 und 1 von Echo Pop –...

Gehen Sie jederzeit von überall aus an die Tür – ganz einfach über Ihr Smartphone, mit...

Angebot Echo Dot (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,... ECHO DOT KLANG NOCH NIE SO GUT – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

DEINE LIEBLINGSINHALTE UND -MUSIK – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple...

Angebot GoPro HERO12 Black Creator Edition – enthält HERO12 Black, Volta (Batteriegriff, Stativ,... All-in-one-Lösung für kreative Aufnahmen: Die HERO12 Black Creator Edition umfasst die HERO12...

Ganztägige Aufnahme + Enduro Akku: Die HERO12 Black Creator Edition kombiniert den...

Angebot Sonos Sub, schwarz – Leistungsstarker WLAN Subwoofer für dynamische & Tiefe Bässe Speaker –... HIGH DEFINITION SOUND: Der Sonos Sub Subwoofer verfügt über ein Duo von Class-D-Lautsprechern und...

DESIGN UND KOMPAKT: Das moderne Design und die hochglänzende Oberfläche des Sonos-Subwoofers...

Angebot soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3,... KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...

PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...

Angebot eufy X8 Pro Saugroboter mit Wischfunktion, Twin-Turbine™ 2× 4.000Pa Saugkraft,... SAUBERE, HAARFREIE REINIGUNG: Die starke Saugkraft von 2x 4.000Pa des X8 Pro Saugwischer-Roboters...

OHNE LÄSTIGES VERKNOTEN: Die patentierte Rollenbürste mit aktiver Entwirrungsfunktion löst Haare...

Angebot Apple 2024 13" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...

MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...

Angebot Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...

MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...

Angebot Apple 2023 MacBook Pro Laptop M3 Chip mit 8‑Core CPU, 10‑Core GPU: 14,2" Liquid Retina XDR... MIT DER POWER DES M3 – Mit einer 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der Apple M3 Chip...

BIS ZU 22 STUNDEN BATTERIELAUFZEIT – Mit dem energieeffizienten Design der Apple Chips reicht die...

Angebot Apple 2023 MacBook Pro Laptop M3 Pro Chip mit 12‑Core CPU, 18‑Core GPU: 16,2" Liquid Retina XDR... MIT DER POWER DES M3 PRO – Der Apple M3 Pro Chip liefert mit einer 12-Core CPU und einer 18-Core...

BIS ZU 22 STUNDEN BATTERIELAUFZEIT – Mit dem energieeffizienten Design der Apple Chips reicht die...

Angebot Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina... MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....

PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​(2022) Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Beats Studio Buds + (2023) – Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 4er Pack, Smart Air Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 2er Pack, Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (iOS... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

ATUVOS Schlüsselfinder Keyfinder, Smart Air Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (iOS NUR,... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Anker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank E1600 und 890Wp Photovoltaik Solarpanel,... SMART STROMKOSTEN SPAREN: Dank dem Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher hast du die...

30 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE: Das Balkonsolarpanel hat eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren mit...

Anker SOLIX Solarbank E1600, 800W Balkonkraftwerk mit Speicher, 1,6kWh Akkukapazität, IP65, 6000... SPART BIS ZU 2670€ AN STROMKOSTEN: Erziele mit SOLIX Solarbank in 5,6 Jahren die vollständige...

15 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE: Eingebaute LFP-Batteriezellen halten 15 Jahre, doppelt so lang im...

Angebot Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...

Angebot EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Dieses Paket enthält einen Mikrowechselrichter 600W, AC-Kabel 1.5M, 400W Rigid Monokristalline...

Angebot EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

Angebot EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

