Laut einem Bericht der koreanischen Zeitung The Elec erhalten derzeit Samsung Display und LG Display von Apple die Freigabe zur Massenproduktion von OLED-Displays für die kommenden iPhone 16 Modelle. Zudem plant Apple, die Bildschirmränder im Vergleich zum iPhone 15 noch weiter zu verkleinern.

Apples Produktionspläne für das iPhone 16

Samsung Display wird die OLED-Displays für alle vier iPhone 16 Modelle liefern. LG Display hingegen wird sich ausschließlich auf die Pro-Modelle konzentrieren. Darüber hinaus wird BOE voraussichtlich einen Beitrag zur Lieferkette für die Displays des iPhone 16 und iPhone 16 Plus leisten. Dieser Schritt stellt einen wichtigen Etappenschritt dar, insbesondere für LG, denn das Unternehmen hatte in der Vergangenheit Schwierigkeiten, die strengen Produktionsvorgaben von Apple einzuhalten. Letztes Jahr erhielt LG die Zulassung für die OLED-Displays des iPhone 15 Pro Monate nach Samsung, wodurch Samsung den Markt dominieren und sich bessere Konditionen sichern konnte.

Samsung ist laut dem Bericht auf dem besten Weg, die Freigabe für die Display-Produktion des iPhone 16 Pro Max bis Ende des Monats zu erhalten. LG Display wird voraussichtlich Mitte Juni folgen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Samsung bereits das OK für die Standardmodelle des iPhone 16 und des iPhone 16 Pro erhalten, während die Freigabe für die Plus und Pro Max Modelle kurz bevorsteht.

Apples Lösung für minimale Bildschirmränder

The Elec berichtet zudem, dass die Unterschiede zwischen den OLED-Displays des iPhone 15 Pro und des iPhone 16 Pro minimal sein werden. Allerdings sollte es aufgrund der Border Reduction Structure (BRS)-Technologie zu einer leichten Verringerung des Randes kommen.

Bei der Anwendung von BRS werden interne Kupferverdrahtungen beispielsweise in einer kompakteren Weise gerollt oder arrangiert, was weniger Platz am Rand des Displays benötigt. Dies kann durch innovative Layout-Designs, verbesserte Fertigungstechniken oder durch den Einsatz fortschrittlicher Materialien erreicht werden, die eine effizientere Leitung der elektrischen Signale bei kleinerem Raumbedarf ermöglichen.

Berichten zufolge plant Apple, die neue randlose Display-Technologie bei allen vier iPhone 16 Modellen einzusetzen, die im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen. Das Unternehmen soll schon zuvor versucht haben, die Technologie auf iPhones anzuwenden, frühere Versuche wurden jedoch aufgrund von Hitzeproblemen abgebrochen. Apples erneute Bemühungen um die Einführung von BRS sind Berichten zufolge auf die jüngsten Verbesserungen in der Wärmeableitungstechnologie zurückzuführen.

