Apple hat heute das Programm für seine jährliche Worldwide Developers Conference bekannt gegeben, einschließlich der Keynote und der Platforms State of the Union, sowie weitere Informationen für Entwickler über das, was sie lernen und erleben können.

Einblick in die Zukunft der Technologie

Die WWDC24 beginnt am 10. Juni um 19:00 Uhr MESZ mit der mit Spannung erwarteten Keynote. Hier werden wegweisende Updates für iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS präsentiert. Die Keynote ist über verschiedene Kanäle wie apple.com/de, die Apple Developer App, die Apple TV App und den Apple YouTube Kanal live zu verfolgen und steht nach der Ausstrahlung auch als On-Demand-Stream zur Verfügung.

Im Anschluss an die Keynote findet um 22:00 Uhr MESZ die Platforms State of the Union statt. Diese Session bietet tiefere Einblicke in die neuesten Fortschritte und stellt neue Tools vor, die Entwicklern noch mehr Möglichkeiten eröffnen werden. Auch diese Veranstaltung wird live in der Apple Developer App und auf der Apple Developer Webseite übertragen.

Intensiver Austausch und exklusive Einblicke

Mitglieder des Apple Developer Program und des Apple Developer Enterprise Program profitieren von Online-Labs und ausführlichen Einzelgesprächen mit Apple-Experten. Hier können sie die neuesten Technologien direkt implementieren und Best Practices kennenlernen. Zudem stehen Apple-Ingenieure und Designer live in den Apple Developer Foren zur Verfügung, um technische Unterstützung zu bieten.

Während der WWDC24 werden über 100 technische Sessions abgehalten. Entwickler erhalten tiefgehende Einblicke in die neuesten Technologien und Frameworks, präsentiert von Apple-Ingenieuren und Designern. Diese Sessions sind über die Apple Developer App, Apples Webseite und den WWDC YouTube-Kanal zugänglich. Zudem gibt es kuratierte Guides, die durch die wichtigsten Ankündigungen der Konferenz führen.

Förderung der nächsten Generation

Ein besonderes Highlight der WWDC ist die Swift Student Challenge. Dieses Jahr wurden 50 herausragende Teilnehmer als „Distinguished Winners“ ausgezeichnet und erhalten die Möglichkeit, den Apple Park zu besuchen und an besonderen Aktivitäten während der WWDC-Woche teilzunehmen.

Zusätzlich zeichnen die Apple Design Awards herausragende Leistungen im App- und Spieledesign aus. Die diesjährigen Finalisten wurden bereits bekannt gegeben, wobei die Gewinner in Kürze bekannt gegeben werden.

Alles auf einen Blick mit der Apple Developer App

Die Apple Developer App ermöglicht es Entwicklern, die WWDC24 auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro zu verfolgen. Tägliche Updates und Mitteilungen halten die Nutzer über die neuesten Nachrichten und Aktivitäten auf dem Laufenden. Entwickler können sich für persönliche Lab-Sessions und Gespräche anmelden, Videos mit SharePlay gemeinsam ansehen und Code direkt aus den Sessions in Xcode kopieren.

Die WWDC24 verspricht eine spannende Woche voller technologischer Neuerungen und exklusiver Einblicke in iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 und visionOS 2. Weitere Informationen zur WWDC24 erhaltet ihr unter developer.apple.com.

